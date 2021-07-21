袋裝泡麵的麵條變成圓形？內行人揭2大用意：很貼心

網友打開袋裝泡麵後發現，原先方形的麵條被改成了圓形。圖／取自臉書爆廢公社公開版

泡麵因價格便宜、方便烹煮，而受到許多民眾的喜愛，只要搭上一些簡單的配料，便能嚐到物超所值的美味。日前，一名網友打開袋裝泡麵時發現了異樣，原先呈方形的麵條竟被改成了圓形，讓他好奇「為什麼泡麵是圓的？」，貼文也釣出內行人來解答，揭開泡麵變型的「2大用意」。

以往市售的袋裝泡麵麵條都呈方形，而碗裝泡麵則為圓形，但一名網友在打開知名品牌的袋裝泡麵時，赫然發現麵條的形狀與以往不同，麵條從方形變成了圓形，讓他好奇地在臉書 社團發文，詢問「為什麼泡麵是圓的？」，希望能獲得廣大網友的解答。

貼文引發熱議，多數網友認為麵條變型主要有「2大用意」，第一是為了成本及產線考量，「跟碗麵同一製程，不用開2條產線，節省成本開銷」、「為了省成本，方的面積當然比圓的大啊」，第二則是為了讓消費者方便烹煮，「方的不好放進圓形的碗啊」、「正解就是因為方的煮麵不好煮，鍋碗瓢盆都是圓的，其實算是蠻貼心的」。

不少網友也開玩笑表示，「凡事求一個圓」、「叫人做人要有規矩！沒規矩怎麼成方圓」，部分網友則發表自己的看法，「這種很方便！放碗裡不用折！」、「以前方的比較好吃」、「我只覺得改成圓的之後，裡面的碎麵變超多」。