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疫情下療癒甜食當紅 英國這家高檔巧克力品牌訂戶激增

編譯王巧文／綜合外電
新冠疫情促使人們更想定期吃有幸福感的甜食，民眾也將這些甜點當作禮物，送給親朋好友享用。路透
新冠疫情促使人們更想定期吃有幸福感的甜食，民眾也將這些甜點當作禮物，送給親朋好友享用。路透

隨著新冠肺炎疫情帶來各種煩心事，英國人在疫情期間更常吃甜食來犒賞自己，使英國高檔巧克力品牌Hotel Chocolat的訂戶在疫情期間激增。

這家連鎖巧克力店執行長Angus Thirlwell說，其訂閱服務及線上業務銷售額已首次超越實體店面銷售，原因是疫情危機使人們對「定期的快樂甜食」需求大增，民眾也將這些甜點當作禮物，送給親朋好友享用。

Hotel Chocolat訂戶及線上業務銷售額，占今年來其總銷售額的50%以上，且比疫情前的占比高出15-20%。該公司的數據顯示，Hotel Chocolat擁有300萬名客戶，自2019年底以來激增了66%。

截至6月27日止，Hotel Chocolat最近十周的總銷售額，比去年同期猛增63%，去年該公司所有商店都因疫情因素而關閉；若與疫情前的水準相比，近十周總銷售額也高出34%。

迄今為止，該公司夏季最熱銷產品是百香果、芒果及可可琴酒巧克力，各種巧克力冰淇淋也大受歡迎。

在2004年共同創辦這家公司的Thirlwell說：「我們可能正在公司歷來業務最旺的時刻，過去18個月很艱辛，但我們安然度過了，線上業務呈倍數成長，證據表明顧客留了下來，（這些需求）不僅僅限於疫情期間。」

疫情 英國 新冠肺炎

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