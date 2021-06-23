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夏日微微醺…哈根達斯新推出「調酒冰淇淋」

記者陳睿中 / 即時報導
全新登場的鳳梨可樂達調酒冰淇淋、萊姆莫希朵調酒雪酪、草莓黛綺莉脆皮雪糕。圖／哈根達斯提供
全新登場的鳳梨可樂達調酒冰淇淋、萊姆莫希朵調酒雪酪、草莓黛綺莉脆皮雪糕。圖／哈根達斯提供

夏日腳步近，連日高溫下，許多人已迫不及待奔向海邊，大口呼吸解封後的新鮮空氣。哈根達斯冰淇淋也推出兩款「調酒冰淇淋」(mojito and piña colada-flavoured ice cream)，配合民眾在海邊、泳池畔享受的歡樂氣氛。

哈根達斯今夏首度嘗試以調酒混搭冰淇淋，新推出的「鳳梨可樂達調酒冰淇淋(Piña Colada Ice Cream)」使用鳳梨搭配白蘭姆酒，再加入清爽椰絲，為舌尖帶來酸甜滋味與微甜酒香；「萊姆莫希朵調酒雪酪(Lime Mojito Sorbet)」則將經典的Mojito化身清爽雪酪，選用萊姆搭配微甜的白蘭姆酒、清爽薄荷醬，交織出熱帶的清爽感。同步登場的「草莓黛綺莉脆皮雪糕(Strawberry Daiquiri stickbar)」，將草莓結合熱帶萊姆汁、白蘭姆酒，帶出酸甜平衡又具酒香餘韻的風味。

另外，哈根達斯也推出鳳梨可樂達(Piña Colada Milkshake)、歡莓派對(Raspberry Mai Tai)、萊姆莫希朵(Lime  Mojito Sparkling Float)和鳳梨芒果樂園(Pineapple Mango Paradise)等4款夏季新品凍飲，為夏日的夜晚與周末增添一抹微醺氣息。

至於調酒冰淇淋的酒精含量有多少？民眾大可以放心，每桶僅含0.97%酒精成分，不須擔心過量問題。

哈根達斯推出鳳梨可樂達、歡莓派對等4款夏季新品凍飲。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出鳳梨可樂達、歡莓派對等4款夏季新品凍飲。圖／哈根達斯提供

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