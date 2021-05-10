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麥當勞前員工曝冷知識…糖醋醬包裝暗藏神秘編號

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣YouTuber分享了麥當勞冷知識，讓不少人看了很驚訝。(報系資料照／記者曾增勳／攝影)
台灣YouTuber分享了麥當勞冷知識，讓不少人看了很驚訝。(報系資料照／記者曾增勳／攝影)

麥當勞的「麥克雞塊」是熱門商品，有人只要吃雞塊，就一定要配上「經典糖醋醬」，但糖醋醬竟然藏有「神秘編號」，是依照醬料的酸甜度區分，讓不少人驚呼，「難怪每次吃到的都有點不同」。

台灣網紅 「瞳恩Tung En」 曾在麥當勞工作過4-5年，她近日在YouTube上分享了有關於麥當勞的冷知識，她表示，在國外，麥當勞為訓練襄理以上的員工，特別開設了大學，專門教管理方面課程，通常都是由店經理推甄才能進去。

瞳恩也說，麥當勞最賺錢的不是餐點，而是「房地產」，麥當勞一開始是以賣「熱狗堡」起家，其販賣的雞塊分為四種形狀，分別是靴子、球球、鐘形與骨頭，每一個重量相同。

另外麥當勞開出的發票背面都有一個客服專線，只要一撥打，店裡所有人都會知道當天有人被客訴，如果短時間收到2-3個客訴，可能就看不到該店員了。瞳恩也說，麥當勞員工幫顧客點餐有120秒的限制，從按下鍵開始計秒，超過也是完蛋了。

其中最讓人驚訝的一點是「糖醋醬有分口味」，瞳恩表示，每一個包裝下方都會有黑色編號，分1-5號，是用「醬料的酸甜程度作為區分」，試吃下來，3號似乎比4號醬甜，顏色看起來也有些不同。

網友看完也紛紛留言，「剛剛立馬看了自己存的糖醋醬，真的有欸」、「好有趣的冷知識」、「原來糖醋醬是有編號的阿」、「每次都到櫃檯才開始看菜單要吃什麼點單看很久，難怪店員臉越來越臭，原來是有在計時」、「最讓我驚訝的是那個120秒，太有壓力了吧」。

麥當勞 台灣 房地產

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