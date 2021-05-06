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冷凍花椰菜買不買？網曝優點大讚：即食又方便

聯合新聞網 / 綜合報導
花椰菜清潔不易，讓網友考慮購買方便省時的冷凍蔬菜。示意圖／Ingimage
花椰菜清潔不易，讓網友考慮購買方便省時的冷凍蔬菜。示意圖／Ingimage

時下有許多熱門的減肥小撇步，不論是代餐、低熱量飲食、健康蔬食等都有民眾嘗試。有女網友分享，因近日在減肥，聽聞以花椰菜米取代飯食有效幫助減重，考量到花椰菜清潔不易，不禁疑惑道「冷凍蔬菜可以買嗎？」

一名女網友於社群網站上發文分享，因自己在減肥，身邊的朋友推薦低熱量的「花椰菜米」有利於減重，但考量到花椰菜清潔上容易殘留農藥等化學藥劑，處理手法也比較麻煩。原PO認為也許冷凍蔬菜會更加便利，想購入1公斤袋裝的冷凍花椰菜，內含青花菜、白花椰等，市面上也有綜合包裝含紅蘿蔔、菠菜的，因未曾使用過便好奇發問「不用處理，加熱即食很方便的感覺，有人買過嗎？」

有網友認為「冷凍蔬菜口感不佳」，「冷凍口感有差」、「綜合的不要買，口感有夠差」、「方便、貴、有點難吃，可以接受就好」、「就沒新鮮的好吃，軟軟爛爛，口感就是怪」。

也有網友認為「冷凍蔬菜即食又方便」，「不浪費時間洗菜，時間就是金錢」、「冷凍花椰菜可以買三色的那種很方便，其實營養價值跟生鮮的差不多」、「我都吃冷凍花椰菜，因為市場買的常常有蟲。洗菜所消耗的水讓我有罪惡感」、「花椰菜當然是買冷凍的啊」。

減重 社群網站

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