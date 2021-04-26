自製冰炫風…好市多冰淇淋加「經典餅乾」 網讚：懂吃

一名網友發文分享他去好市多買冰淇淋，加入「童年經典餅乾」，成為可口冰品，引起網友熱議。圖／取自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 因為物美價廉，且經常推出特價、特賣商品，深受民眾喜愛，養出許多忠實顧客。近日一名網友發文分享他去好市多買冰淇淋，加入「童年經典餅乾」，完美重現麥當勞 冰炫風，獨家祕方引起網友熱烈討論，也意外釣出更多創意吃法。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他貼出兩張照片，一張是好市多販賣的盒裝牛奶冰淇淋，另一張照片可見冰淇淋鋪上滿滿的巧克力餅乾碎片。他在文中說明自製的消暑美食 不但外型與麥當勞人氣冰品冰炫風十分相似，美味程度更勝出，「有人像我這樣吃嗎？超好吃！比冰炫轟（風）好吃」。

貼文一出引起大量討論，許多網友都表示對此美食「口水直流」，「這樣看起來很優」、「行家」、「懂吃欸」、「很會捏！有生火」、「本身冰淇淋就好吃」、「比冰炫風還酷炫的新吃法，下次來試試這創意料理」、「可能很好吃，不過吃完了要跑十萬公尺才銷得掉」。

也有網友提供自己喜愛的配方，「加家樂氏玉米片也很好吃」、「挖一大球放在紅茶上面用吸管喝，超好喝又省錢」、「夏威夷豆弄碎加進去，口感很不賴」、「挖一球搭蕨餅，就是點爭鮮的甜點。在加了咖啡的奶酒裡放一球也非常棒！」、「個人覺得加入無糖玉米脆片最剛好，因為冰淇淋本身偏甜。或是無糖紅茶也不錯」。