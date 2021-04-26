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自製冰炫風…好市多冰淇淋加「經典餅乾」 網讚：懂吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享他去好市多買冰淇淋，加入「童年經典餅乾」，成為可口冰品，引起網友熱議。圖／取自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友發文分享他去好市多買冰淇淋，加入「童年經典餅乾」，成為可口冰品，引起網友熱議。圖／取自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多因為物美價廉，且經常推出特價、特賣商品，深受民眾喜愛，養出許多忠實顧客。近日一名網友發文分享他去好市多買冰淇淋，加入「童年經典餅乾」，完美重現麥當勞冰炫風，獨家祕方引起網友熱烈討論，也意外釣出更多創意吃法。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他貼出兩張照片，一張是好市多販賣的盒裝牛奶冰淇淋，另一張照片可見冰淇淋鋪上滿滿的巧克力餅乾碎片。他在文中說明自製的消暑美食不但外型與麥當勞人氣冰品冰炫風十分相似，美味程度更勝出，「有人像我這樣吃嗎？超好吃！比冰炫轟（風）好吃」。

貼文一出引起大量討論，許多網友都表示對此美食「口水直流」，「這樣看起來很優」、「行家」、「懂吃欸」、「很會捏！有生火」、「本身冰淇淋就好吃」、「比冰炫風還酷炫的新吃法，下次來試試這創意料理」、「可能很好吃，不過吃完了要跑十萬公尺才銷得掉」。

也有網友提供自己喜愛的配方，「加家樂氏玉米片也很好吃」、「挖一大球放在紅茶上面用吸管喝，超好喝又省錢」、「夏威夷豆弄碎加進去，口感很不賴」、「挖一球搭蕨餅，就是點爭鮮的甜點。在加了咖啡的奶酒裡放一球也非常棒！」、「個人覺得加入無糖玉米脆片最剛好，因為冰淇淋本身偏甜。或是無糖紅茶也不錯」。

好市多 麥當勞 美食

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