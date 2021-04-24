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好市多牛排份量太大 分裝加「秘密好物」保存更久

編譯中心 / 綜合報導
網友到好市多買了一盒油花分布均勻的無骨牛小排。取材自臉書
網友到好市多買了一盒油花分布均勻的無骨牛小排。取材自臉書

美式賣場好市多(Costco)好物多，也吸引許多死忠消費者，日前有網友透露，每次買牛小排時，都覺得份量很大，所以都會自己拆封分裝，並且加入一個「秘密好物」保存，引起網友暴動討論。

網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文說，日前在好市多買了一盒油花均勻的無骨牛小排，但因為一盒份量很大，所以都會自行拆封分裝在袋子裡。

他也透露分裝前可以使用一個「秘密好物」，也就是橄欖油，只要在分裝前加入一些橄欖油再放冷凍保存，這樣肉比較不會結霜，也能保存的比較久，跟油封肉品的概念一樣。

因為份量太大，因此都會分袋保存，分裝前加上橄欖油可以保存更久。 取材自臉書
因為份量太大，因此都會分袋保存，分裝前加上橄欖油可以保存更久。 取材自臉書

網友看到也熱議「好美的油花」、「這超好吃的…完勝五星級飯店。」、「多學一招了」、「好聰明的方法」、「好專業」，但也有人說「上次買一盒底下的肉不是都是筋就是油，連買兩盒都不好，再也不買了」，原PO也澄清「這次的買的肉下層也很OK」。

油封是源自於法國的料理技巧，是一種保存食材的方法，通常可以用在肉品、水果、蔬菜，浸泡在油品中可以隔絕空氣，延長保存期限，用油封處理過的肉品冷藏可以保存數月，水果甚至可以保存數年，油漬除了能防腐，還能讓肉質軟嫩，是西方高級菜是常見的烹調方式。

好市多 Costco 臉書

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