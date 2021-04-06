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麥當勞大薯被疑份量縮水 員工曝真相：別再誤會了

聯合新聞網 / 綜合報導
速食店麥當勞的金黃香脆薯條，十分受到消費者喜愛。圖擷自《Dcard》
速食店麥當勞的金黃香脆薯條，十分受到消費者喜愛。圖擷自《Dcard》

速食店麥當勞產品不斷推陳出新，其中炸得香酥的薯條，可說是經典不敗的產品，深受消費者喜愛，但卻也時常有份量縮水的爭議，還被抱怨「薯條加大根本是騙錢」。現在，有網友PO照，點的大薯整個被塞爆，見證什麼才是貨真價實的大薯，引發熱議。

一位台灣網友PO文寫道，「這是貨真價實的大薯！麥當勞大薯！麥當勞大薯！」，照片中餐盤上的兩盒大薯，被滿滿的塞到炸出來，一根根金黃色的薯條，讓人看了食指大動。

貼文吸引許多網友按讚驚嘆，「好爽喔」、「給好給滿」、「百年難得一見的大薯」、「這份量要是被店經理看到一定被罵爆」、「這才是大薯嘛…」、「看到沒有，因為內用不會軟掉啊，靠北份量少的都是回家在那邊唉」，還有疑似員工留言「我那個月上班25天，經理跑來跟我說，這個月薯條虧損26箱，你有頭緒嗎？我怎麼會知道」、「塞爆，沒錯，就是塞爆，才不管公司虧損什麼的，每次鏟的薯條就是一大包。」

也有人感嘆「已經不知道什麼時候開始，一應得的份量變成施捨，變成驚喜了」，但為何薯條的份量多寡會造成那麼大的差異呢？根據媒體報導，依麥當勞店員說明，薯條的確會因為內用或是外帶而造成視覺上的差異感，外帶時薯條因溫度降低而體積摍小，才會造成份量不足的錯覺，但店員真的不會少給，希望消費者不要再誤會了。

麥當勞 台灣

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