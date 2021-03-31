我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

好市多又傳偷吃！「老手從底部撕」 苦主嘆：沒水準

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨從好市多買回家的商品包裝被人惡意破壞，許多苦主留言表示深有同感。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發文抱怨從好市多買回家的商品包裝被人惡意破壞，許多苦主留言表示深有同感。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多主打商品多元、價格低廉，大包裝、高cp值的特性養出一票死忠顧客。不過近日有台灣網友發文抱怨買了一大包糖果回家後卻發現「被偷吃」，貼文釣出一票苦主也引起網友熱烈討論。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文不滿自己購買的大包裝糖果遭人撕開偷吃，「現在沒水準的人超多，竟然在賣場偷拆商品偷吃！」他也指出這明顯是慣犯行為，「還知道從底部偷拆，買的時候根本就沒注意到，而且店員結帳也沒發現」。

原PO也表示最近屢傳好市多顧客直接拆開商品包裝拆開試吃，他建議賣場應該加強管控與檢查，「大家都是花錢繳年費，但是賣場這方面的控管跟查核應該要好好加強了，否則買到的人很冤枉」。

貼文曝光後許多網友表示深有同感，「突發性嘴饞理性都擋不住」、「還有牛奶會被打開瓶蓋，回家才發現」、「我也有看過這樣已經開過的零食，我真的很後悔當時沒有將物品拿去給工作人員，也是害怕被當成開封的人，所以我現在到任何賣場都會非常注意包裝」、「我之前在家樂福藥局買營養品，也是被偷拆封取走裡面的東西，小偷還知道要沿著封膜邊邊割開比較不容易發現。回去賣場換貨時，還發現架上也有一個一樣被拆的營養品」。

部分網友則認為應是搬運過程中擠壓到包裝導致破損，「這種包裝很難用手拆成這樣吧，感覺是摔破或壓破的」、「這看起來就像破掉啊，要這樣拆的話還要自備小刀」、「這感覺只是袋子因為擠壓破掉而已⋯⋯在挑選時會拿起來看看外觀有沒有破損，才不會回到家才發現」。

藥局 牛奶 Costco

上一則

外帶薯條很快就濕軟難吃？內行人透露「永保酥脆」秘技

延伸閱讀

法警方宣布破獲百萬歐元毒品…居然是糖果

法警方宣布破獲百萬歐元毒品…居然是糖果
好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚

好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚
糗…巴黎宣布破獲市值百萬元毒品 結果全是糖果

糗…巴黎宣布破獲市值百萬元毒品 結果全是糖果
好市多買「料理干貝」竟發現小海星 網讚：根本賺到

好市多買「料理干貝」竟發現小海星 網讚：根本賺到

熱門新聞

香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣。(圖:蘇富比提供)

香港富商劉鑾雄拍賣法國藏酒 估值達444萬美元

2021-03-24 22:46
中國百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，29日登上網路熱搜。（取材自知乎）

中國百年老字號包子店「狗不理」 北京最後門店停業

2021-03-29 03:11
好市多的烤雞大腿很受歡迎。圖／翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》

好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚

2021-03-23 14:23
南韓農辛黑色辛拉麵示意圖。（擷取自臉書）

人走了但辛拉麵還在 農心創辦人辛春浩去世享耆壽92歲

2021-03-27 11:00
網友好奇「哪些食物營養價值高但價格低廉」，貼文掀起眾人熱議。（示意圖／ingimage）

哪些食物健康又便宜？網推「4大超級食物」：CP值最高

2021-03-28 01:11
2021年「亞洲50最佳餐廳」於網路直播公布。（取材自Asia's 50 Best Restaurant官網）

亞洲50最佳餐廳 香港11家、台灣5家上榜

2021-03-26 00:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月
「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台
華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵