我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

1片不到1元！好市多漢堡肉神似麥當勞 廠商曝光成分

編譯中心/ 綜合報導
網友認為好市多此款漢堡肉片跟麥當勞漢堡味道神似。取材自臉書
網友認為好市多此款漢堡肉片跟麥當勞漢堡味道神似。取材自臉書

美式賣場好市多時常會推出優惠商品，是許多家庭主婦們的愛逛超市之一，日前一名網友就分享，在好市多購買的漢堡牛肉片，竟然吃起來跟麥當勞的牛肉堡幾乎一模一樣，而且平均一片不到1美元，但網友擔心漢堡肉的成分不單純，結果致電廠商詢問，沒想到廠商的回應讓他驚訝不已。

原po在臉書社團發文表示，自己在好市多買到一款漢堡牛肉片，吃起來跟麥當勞的牛肉漢堡完全一模一樣，而且價格實惠，一包有24牛肉片，價格約20美元，讓他陸陸續續又買了好多次，不過美味又便宜的漢堡肉也讓原po擔心成份是否不單純，便拿起包裝查看，發現內容物只註明「牛肉」兩個字，讓他不禁懷疑「漢堡肉怎麼可能只有肉而沒有其他澱粉、黏著劑，或是調味料等添加物」，於是致電廠商詢問。

廠商回應，這款商品在好市多已經上架10幾年，內容物真的就只有「牛肉」，原po聽完感到很欣慰，覺得此產品很健康，不過心中疑慮還是尚未完全消去，就問到大家「各位好市多的網友，您認為廠商是誠實告知嗎？」

貼文一出，引起熱議，有內行網友表示，廠商生產的漢堡肉一般都是肉廢料打碎混合而成，簡單解釋就是寵物用肉罐頭也是這類材料製成，確實是肉，加上添加物下去後怎麼煎都很香很好吃，其他網友則紛紛表示「比起麥當勞，比較像美式餐廳賣的牛肉漢堡」、「這款很好吃啊，注意不要把肉汁煎完就好，容易太乾柴」、「這個漢堡牛肉成份很簡單，而且是草飼牛品質很好，沒有牛內臟或殘骨，我也買很多年了」。

另外，也有一些網友認為此款漢堡肉「有股澳洲牛肉腥味」、「我覺得很柴，我們家後來都是買好市多牛絞肉，自己做成漢堡肉，肉更嫩更多汁」，因此好不好吃還是比較見仁見智的事。

網友查看漢堡肉片的成份竟然只有「牛肉」，無其他添加物。取材自臉書
網友查看漢堡肉片的成份竟然只有「牛肉」，無其他添加物。取材自臉書

麥當勞 美元 澳洲

上一則

金針菇放冰箱會「長高」？真相曝光網歪樓：求生意志強

下一則

養肝明目 枸杞葉入菜

延伸閱讀

麥當勞/APIA獎學金總額50萬元 亞太裔學生可申請

麥當勞/APIA獎學金總額50萬元 亞太裔學生可申請

總額50萬元！麥當勞/APIA獎學金該如何申請？

總額50萬元！麥當勞/APIA獎學金該如何申請？
麥當勞早餐再添全新烘培糕點蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲

麥當勞早餐再添全新烘培糕點蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲
好市多18吋披薩撒滿配料！網友嚇傻「密集恐懼症發作」

好市多18吋披薩撒滿配料！網友嚇傻「密集恐懼症發作」

熱門新聞

網友分享好市多18吋披薩的配料滿到讓人「密集恐懼症發作」。擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多18吋披薩撒滿配料！網友嚇傻「密集恐懼症發作」

2020-10-11 10:41
不同品牌的威士忌形成截然不同的網狀圖案。（取材自arstechnica.com）

威士忌也有「指紋」 未來分辨假酒就靠它了？

2020-10-12 02:33
金針菇放冰箱自己長高變大。擷自facebook

金針菇放冰箱會「長高」？真相曝光網歪樓：求生意志強

2020-10-16 14:23
Hudson Whiskey的「Do the Rye Thing」。摘自Hudson Whiskey官網

紐約最潮威士忌 Hudson也瘋泥煤味

2020-10-11 11:28
果實色澤、果蒂等細節，才是購買好柿的關鍵。（pixabay）

「柿子挑軟的吃」？其實挑柿子要看「果蒂」

2020-10-09 02:18
網友在好市多買了雞塊，氣炸後發現表面都冒出「白色汁液」，他嚇得趕緊上網求救。 取自臉書「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多雞塊氣炸後「吐白沫」他嚇傻！內行人曝原因

2020-10-06 17:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民