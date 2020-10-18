1片不到1元！好市多漢堡肉神似麥當勞 廠商曝光成分

網友認為好市多此款漢堡肉片跟麥當勞漢堡味道神似。取材自臉書

美式賣場好市多時常會推出優惠商品，是許多家庭主婦們的愛逛超市之一，日前一名網友就分享，在好市多購買的漢堡牛肉片，竟然吃起來跟麥當勞 的牛肉堡幾乎一模一樣，而且平均一片不到1美元 ，但網友擔心漢堡肉的成分不單純，結果致電廠商詢問，沒想到廠商的回應讓他驚訝不已。

原po在臉書社團發文表示，自己在好市多買到一款漢堡牛肉片，吃起來跟麥當勞的牛肉漢堡完全一模一樣，而且價格實惠，一包有24牛肉片，價格約20美元，讓他陸陸續續又買了好多次，不過美味又便宜的漢堡肉也讓原po擔心成份是否不單純，便拿起包裝查看，發現內容物只註明「牛肉」兩個字，讓他不禁懷疑「漢堡肉怎麼可能只有肉而沒有其他澱粉、黏著劑，或是調味料等添加物」，於是致電廠商詢問。

廠商回應，這款商品在好市多已經上架10幾年，內容物真的就只有「牛肉」，原po聽完感到很欣慰，覺得此產品很健康，不過心中疑慮還是尚未完全消去，就問到大家「各位好市多的網友，您認為廠商是誠實告知嗎？」

貼文一出，引起熱議，有內行網友表示，廠商生產的漢堡肉一般都是肉廢料打碎混合而成，簡單解釋就是寵物用肉罐頭也是這類材料製成，確實是肉，加上添加物下去後怎麼煎都很香很好吃，其他網友則紛紛表示「比起麥當勞，比較像美式餐廳賣的牛肉漢堡」、「這款很好吃啊，注意不要把肉汁煎完就好，容易太乾柴」、「這個漢堡牛肉成份很簡單，而且是草飼牛品質很好，沒有牛內臟或殘骨，我也買很多年了」。

另外，也有一些網友認為此款漢堡肉「有股澳洲 牛肉腥味」、「我覺得很柴，我們家後來都是買好市多牛絞肉，自己做成漢堡肉，肉更嫩更多汁」，因此好不好吃還是比較見仁見智的事。