寧德時代：全固態電池技術領先行業 2027年將小批量生產

寧德時代表示，公司在全固態電池上持續堅定投入，技術處於行業領先水準，2027年將實現小批量生產。（路透）

寧德時代13日在互動平台表示，公司在全固態電池上持續堅定投入，技術處於行業領先水準，2027年將實現小批量生產。

快科技報導，寧德時代介紹稱，固態電池有3條技術路線，即氧化物路線、硫化物路線及聚合物路線。

寧德時代表示，固態電池目前還有很多基本的科學問題待解決，例如大多數固態電解質中的離子擴散速率與液態電解質存在數量級差異、固固介面難以始終保持良好接觸等，在突破這些科技問題後，還會遇到產業化的問題。

寧德時代強調，公司非常重視固態電池，已經進行了多年的布局，最近加大了很多投入。

財聯社報導，固態電池「大戰」一觸即發。寧德時代曾於7月16日獲得的一固態電池實用新型專利授權顯示，這一專利申請號CN202420873452.X的電池測試模具及電池測試裝置，可分為夾持件和壓緊件兩部分，夾持件可裝載固態電池粉體，壓緊件可複製夾持件來進行操作。

幾乎在寧德時代獲上述專利的同時，特斯拉 也公開了一則固態電池專利信息。該專利顯示，研發團隊用新材料將電池循環壽命提升了10%，原理為富錳正極材料中加入蘇打粉（碳酸鈉），用摻雜金屬離子的方法改善材料結品性和穩定性，減少溶出和析出，降低電壓衰減。

除特斯拉，福斯汽車7月11日宣布，將大幅提高與美國初創公司QuantumScape開發的固態電池的產量，目標是將這項技術引入更多車輛。據悉，福斯汽車的電池部門PowerCo已與QuantumScape達成協議，以實現QuantumScape下一代固態鋰金屬的工業化電池技術。