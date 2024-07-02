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應對歐盟關稅壓力？雷諾將與寧德時代、LG合作研發電池

記者林宸誼／即時報導
雷諾電動部門安培（Ampere）展示 5 E-TECH電動原型車。（路透）
雷諾電動部門安培（Ampere）展示 5 E-TECH電動原型車。（路透）

雷諾旗下電動汽車部門安培（Ampere）日前表示，將與寧德時代、LG能源合作，共同將磷酸鐵鋰（LFP）技術納入電動汽車量產計畫。

路透報導，安培在一份聲明中表示，這一決定是對市場波動和技術變化的有效和前沿回應，並補充說，未來幾年，新研發的磷酸鐵鋰電池將裝配到雷諾和阿爾派（Alpine）品牌的幾款車型中。

LG能源則在一份聲明中表示，與雷諾已簽署協議，向雷諾供應3.9萬MWh的磷酸鐵鋰袋裝電池，為大約59萬輛汽車提供電池動力源，並補充稱，這些電池將在波蘭生產。

路透認為，在面對中國電動車企的激烈競爭中，西方汽車製造商面臨著擴大動力電池技術範圍以滿足所有細分市場需求的壓力。而雷諾此舉正是在試圖從電池技術入手，以解決成本端的難題。

此次參與合作的安培部門，是2023年底雷諾為電動化發展進行大刀闊斧改組計畫中的一部分。

去年12月，雷諾正式重組了旗下新能源架構，並將業務一分為二，分別成立新的旗艦電動車部門安培，以及與吉利汽車合資建立的汽柴油與混合動力技術子公司。

儘管從2020年4月，雷諾的傳統燃油車業務，就因為銷量不佳退出中國市場，但從整體布局來看，這家法國品牌並沒有完全割斷與中國的聯繫。甚至在電動化層面，雷諾也是鮮有的始終堅持從中國汲取養分的歐洲車企之一。

從東風雷諾退出後，雷諾便大力推動另一家在中合資公司易捷特新能源的發展，並在歐洲市場積極包裝。去年歐洲電車市場，由易捷特生產，並被雷諾引進的達契亞Spring沖進了銷量榜前三。

而雷諾在法國本土的雷諾5 E-Tech電池工廠，則是由中國電池公司遠景動力作為戰略夥伴，進行技術輸出與建造。

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