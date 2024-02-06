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安全氣囊恐「突然爆開」本田在美召回75萬輛車

編譯周芳苑／綜合6日電
本田車廠因安全氣囊會突然爆開，召修75萬輛各型車。（路透）
本田車廠因安全氣囊會突然爆開，召修75萬輛各型車。（路透）

日本車廠本田(Honda)正在美國召回75萬多輛汽車，這些車的副駕駛座椅安全氣囊感應器有瑕疵，可能導致氣囊在不該充氣的時候充氣、造成危險。

此次召回的車款包括2020年至2022年生產的部分Pilot、Accord、Civic轎車、HR-V和 Odyssey休旅車，另有2020年式 Fit和雙門Civic轎跑車，此外，還包括2021年和2022年式Civic掀背車、2021年Civic Type R和Insight、以及2020年和2021年款CR-V、油電混和動力CR-V Hybrid、Passport、Ridgeline和油電混和動力Accord Hybrid。

此外，本田旗下的高檔品牌Acura也有若干車款受影響，包括2020年和2022年MDX、2020年至2022年RDX、以及2020年和2021年TLX。

美國國家公路交通安全管理局(U.S. National Highway Traffic Safety Administration)在6日發布的文件中指出，被召回的本田汽車前排乘客座椅重量感應器可能故障短路，無法正常關閉安全氣囊；正常情況下，如果兒童或小孩坐在副駕駛椅上，需要藉由感應器以停止啟用安全氣囊，因此，感應器故障而無法暫停啟用安全氣囊，將增加受傷的風險。

這次的召回行動，經銷商將免費為車主更換座椅感應器；自3月18日起，全美擁有被點名召回車款的車主將陸續收到通知。

本田在文件中表示，從2020年6月30日到今年1月19日為止，該公司已收到3834件保固索賠(warranty claims)，但所幸沒有出現因感應器問題造成傷亡的報告。

本田 CR-V 休旅

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