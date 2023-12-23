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日本兩大龍頭本田、豐田 在美召回360萬輛車

記者張聲肇、編譯尤寶琪／綜合報導
本田CR-V休旅車。(美聯社)
本田CR-V休旅車。(美聯社)

日本兩大汽車廠本田(Honda)、豐田(Toyota)本周先後宣布在美國召回超過300萬輛車；在豐田因感應器瑕疵可能使安全氣囊失能召回百萬輛車次日，本田公司21日宣布，2018至2020年間出廠的多款轎車和休旅車，由於引擎燃料泵的葉輪(impeller)模造設計不佳 ，有安全之虞，因此召回近260萬輛車回廠修理。

全國公路交通安全管理署(NHTSA)說，因為葉輪的密度太低，日久可能變形，導致燃料泵(fuel pump，油泵)失靈，增加引擎故障或在行駛中突然熄火的風險。本田汽車則表示，目前為止，尚未傳出因此問題導致車禍或人員受傷的案例。

本田說，「由於目前需要更換的零件不足，美國本田公司打算分梯次通知車主」；但根據NHTSA文件，代理商本周內會開始發出召回通知，受影響的車型包括：

本田部分：2018至2020年份雅哥轎車(Accord)、2017至2020年份雅哥油電混合車(Accord Hybrid)、2018至2020年份喜美(Civic)四種車款、2018至2019年份Clarity PHEV、2018至2020年份CR-V、2020年份CR-V Hybrid、2018至2019年份Fit、2018至2020年份HR-V、2019至2020年份Insight、2018至2020年份Odyssey、2019至2020年份Passport，以及2018至2020年份Ridgeline皮卡。

艾鳩拉(Acura)部分：2018至2020年份ILX、2018至2020分MDX及MDX Hybrid、2017至2020年份NSX、2018至2020年份RDX、2018至2020年份RLX、及2018至2020年份TLX。

稍早之前，NHTSA和本田汽車宣布召回10萬6000輛2020至2022年份CR-V油電混合車，因為12伏特電池外部連接線的電路板少了一根保險絲，碰撞時可能造成短路或過熱起火。

豐田RAV4休旅車。(美聯社)
豐田RAV4休旅車。(美聯社)

豐田(Toyota)汽車20日表示將召回100萬輛汽車，因為這些車輛的前乘客座(副駕駛座椅)內感應器因製造不當，導致短路，造成安全氣囊系統無法感應乘員的正確體重，以致在某些碰撞情況下，可能無法順利展開。

召回的車款包括2020至2022年份的Avalon、Camry、Highlander、RAV4、Siennas、Corollas，及部分油電混和車款；凌志(Lexus)召回車款則包括S250轎車、RX350休旅車等。

本田Odyssey廂型車。(美聯社)
本田Odyssey廂型車。(美聯社)

本田 豐田 CR-V

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