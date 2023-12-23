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特斯拉駕駛事故率高 BMW車主酒駕率居冠

編譯黃祖綺／綜合報導
線上貸款業者LendingTree的調查發現，特斯拉電動車(圖)駕駛發生車禍的比率最高，開BMW車的人酒駕率第一。(美聯社)
線上貸款業者LendingTree的調查發現，特斯拉電動車(圖)駕駛發生車禍的比率最高，開BMW車的人酒駕率第一。(美聯社)

一項新研究顯示，過去一年，特斯拉電動車駕駛人發生事故的頻率高於其他車輛駕駛人，而BMW車主的酒駕率則是所有汽車廠牌中最高的。

根據線上貸款業者LendingTree分析30個汽車廠牌車輛申報保險的資料，發現某些廠牌的事故率高於他廠牌，且某些類型的車輛會吸引風險較高的駕駛。

2022年11月中旬至2023年11月中旬，特斯拉駕駛每1000人中會發生24起事故，是美國事故率最高的，其次是Ram，每千名駕駛中約發生23起事故，速霸陸(Subaru)駕駛每1000人中發生約21起事故。

相較之下，Pontiac、Mercury和Saturn每1000名駕駛中發生的事故均少於10起；而BMW的駕駛酒駕的機率最高，每1000名中約有三次酒駕，是駕駛排名第二的Ram的兩倍。

若就整體駕駛事故而言，包括事故、酒駕、超速和罰單，Ram的駕駛人事故發生率最高，特斯拉排名第二。

事故、酒駕、超速和罰單都可能導致駕駛人的保險費飆漲；Lending Tree發現，一張超速罰單可使車輛保險費上漲10%至20%，事故會使保費上漲約40%，而酒駕可導致保費上漲超過60%。

特斯拉電動車標配先進駕駛輔助系統(ADAS)，以Autopilot名義銷售；ADAS可幫助駕駛人轉向、加速和煞車。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)聲稱，Autopilot可使駕駛發生車禍的機率降低約10倍。

但公路交通安全管理署(NHTSA)發現，特斯拉的Autopilot部分功能有安全缺陷，可能增加碰撞風險；特斯拉雖不同意NHTSA的調查結果，但同意自願召回更新軟體，影響約200萬輛電動車。

線上貸款業者LendingTree的調查發現，BMW駕駛酒駕率第一。(美聯社)
線上貸款業者LendingTree的調查發現，BMW駕駛酒駕率第一。(美聯社)

特斯拉 電動車 保險

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