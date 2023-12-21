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本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

編譯葉亭均／即時報導
本田宣布召修全球450萬輛車，因燃油幫浦模組有問題，恐釀熄火。（美聯社）
本田宣布召修全球450萬輛車，因燃油幫浦模組有問題，恐釀熄火。（美聯社）

本田汽車（Honda Motor）美國部門正在全球召修約450萬輛汽車，其中包括休旅車款，原因是燃油幫浦可能故障，引發熄火風險。

本田這次召回在美國的254萬輛車，此前，本田已因同樣問題，召回62.8萬輛2021年份在美車款，以及13.6萬輛2020年在美車款。問題出在燃料幫浦葉片模組組合不當，長久會變形，使燃油幫浦無法運作，結果可能會導致引擎無法運作，或導致車輛在行駛中熄火。

本田本月稍早在中國和日本因同一問題，發出召修消息。

本田在提交給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件中表示，本田經銷商將更換燃油幫浦模組。本田計畫在明年2月初向車主發出召修通知。

本田說，迄今沒有接到相關受傷案例，但自從2018年來，已接獲與這項問題相關的4042案例回報。

這次召修包含2018年至2020年製的Honda Accord、Civic、CR-V、HR-V、Insight、Ridgeline、Odyssey、 Passport和多款Acura車款，包括ILX、MDX、RDX、RLX、TLX和NSX車款。

本田表示，替換的零件有更高的密度和更大的間間隙。

此前一天，本田才宣布召修10.6萬輛CR-V油電混合車，原因是電瓶電纜可能過熱或短路會造成起火風險。

本田 Honda CR-V

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