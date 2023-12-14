新車須配「防酒駕裝置」正研擬

交安署和執法單位宣布13日起加強取締酒醉駕駛，確保年底假期期間的道路安全。(美聯社)

2021年國會通過兩黨基礎建設法，其中有關條文規定，新出廠的美國汽車，須有預防酒後駕車的裝置；全國公路交通安全管理署(NHTSA)12日宣布，正研擬聯邦安全標準，確定後，所有新車都須具備防酒駕的科技。

另方面，交安署和執法單位也宣布13日起加強取締酒駕，確保年底假期期間，馬路上不會出現酒駕冤魂。

交安署為研擬新規，已著手收集資訊，看看業界偵測酒駕的技術，發展到什麼地步，一嗣技術成熟，就可據以設定安全標準；不過，整個過程，可能耗時多年，包括民眾意見回饋。

2021年，全美國將近1萬3400人死於酒駕造成的車禍，替社會造成2800億元醫療、薪資、生活品質的損失。這是酒駕闖禍的最新年度統計。

2021年12月，1000多人死於酒駕和不良駕駛造成的車禍，創下15年的新高。

促成國會制定防酒駕汽車條款的密西根州民主黨 國會議員丁果(Debbie Dingell)說，法律生效後，醉酒的人就上不了路，「就不會再有誰被醉鬼撞死的事。這是很簡單的技術」。

汽車創新聯盟(The Alliance for Automotive Innovation)說，它正在研究交安局的聲明，汽車製造商也在設法提升汽車的安全功能。

交安局和16家汽車製造商聯合成立「安全駕駛人酒精偵測系統」組織，共同資助監測酒精的研究，例如，駕駛人一上車，就自動偵測，如果呼吸的酒精含量到某一程度，車子就不能啟動。駕駛人不必朝測試管吐氣，監測器會自動測出酒精含量是否超過安全標準。