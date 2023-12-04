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日本為第4級自駕車上路鋪路 將指定專用頻譜頻寬

編譯葉亭均／綜合外電
日本計劃為第4級自駕車分配專用的頻譜頻寬，希望使用與歐美相同的頻寬來促進自駕車與相關環節的發展。圖為示意圖。（美聯社）
日本計劃為第4級自駕車分配專用的頻譜頻寬，希望使用與歐美相同的頻寬來促進自駕車與相關環節的發展。圖為示意圖。（美聯社）

日經亞洲報導，日本計劃為最快在2026年度就能接近全自駕的車輛分配專用的頻寬，希望使用與歐美相同的頻寬來促進自駕車與相關環節的發展。

日本總務省預期這個專用頻寬是供給第4級的自駕車輛使用。這類車輛在路上可直接與其他車輛和設備交換資訊，能在沒有人類駕駛者介入的情況下變換車道、會車、列隊行駛和執行其他操作。車輛能靠著自身的感測器和鏡頭等獲得輔助資訊，這類資訊將能減少車禍碰撞的風險。

儘管日本已為自駕系統指定了無線頻譜頻寬，但目前的使用局限於短程避免碰撞的駕駛輔助等應用。專家表示，需要為更精確的自動駕駛分配更多頻寬。

日經的報導指出，日本總務省正在討論將目前用於廣播的5.9 GHz（吉赫）頻段的一部分分配給自駕車使用。政府打算支出205億日圓（1.4億美元）來修改無線傳輸設備，以確保廣播的運作不受影響。

這項計畫要求把新分配的頻寬最快在2024年度用於靜岡縣的測試區域。日本打算在此區設置自駕車專用車道，該區域在新東名高速公路延伸長達逾100公里。這條高速公路連結了東京與名古屋。

接著在2025年度或之後，連接東京與日本北部的日本東北高速公路上，所設立的自駕車車道也將能使用這個頻段。

自駕車會依照傳輸的距離不同而使用各種溝通工具。一般而言，車上感測器能偵測接近車體、甚至相隔距離約200公尺內的狀況，至於蜂巢式手機網絡則被用於偵測距離1公里或更遠的狀況。

歐洲、美國和中國大陸在採取5.9 GHz頻段用於自駕系統的步調超前。歐盟執委會已決定分階段分配這一頻段，美國則在2020年宣布將分配這一頻段，中國大陸也已經採行。

預料在接下來幾年，第4級自駕車還不會在這些地區大量上路。在日本，使用這一頻段的自駕車將在2030年左右開始量產。

根據麥肯錫的數據，整個自駕車市場規模估計到2035年將擴大至4,000億美元。對於自駕車與零組件製造業者而言，如果不同的市場採用相同的頻段，將使產品開發變得更有效率。

日本正急著為自駕車奠定基礎作業，看準自駕車在2040年左右將成為主流。在4月，日本政府取消對第4級自駕車上路的限制規定。到2025年度左右，日本預料將在全國約50處推出試行自駕車的試驗計畫。

日本政府正討論關於自駕車發生交通意外時的責任歸屬規定。民間也有進展，本田汽車和通用汽車聯手要在2026年於日本推出自駕計程車。

自駕車 日本 本田

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