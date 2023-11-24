鋰價暴跌 高盛：電動車利多、電池成本三年降40%

高盛認為，鋰價暴跌是電動車利多，預測電動車電池的成本，會在2022~2025年間驟降四成。（路透）

電動車 銷售轉疲，電動車電池的原料鋰，今年至今價格急跌75%。高盛 認為這是電動車利多，預測電動車電池的成本，會在2022~2025年間驟降四成，而且有望在2025年左右，與內燃機引擎車達到成本平價。

Yahoo Finance報導，電池成本下降最多的是正極（cathode）部分，主要由磷酸鐵鋰（LFP）和鎳錳鈷（NMC）等氧化鋰原料構成。

高盛的分析暗示，2022年電池的基準價格為每瓩時（kWh）175美元。像特斯拉Model Y RWD之類的標準電動跨界休旅車，通常會配備60 kWh電池，意味2022年的電池組價格約為9,900美元。高盛估計，電池價格到2025年將大減四成至每kWh 99美元，代表同樣的電池組只要5,940美元。

高盛進一步預測，2030年為止，電池價格平均將下滑11%至每kWh 72美元。這樣的跌幅代表電動車不須補助，在2025年左右即可達到與汽油車平價，有望推升銷售。

高盛分析師寫道：「電池成本下降，可望帶來有更有競爭力的電動車價格，更廣泛的消費者採用，電動車電池的整體潛在市場（TAＭ）也會進一步成長」。

高盛認為，通膨削減法（IRA）過關，表示美國政府致力於打造自給自足的電池供應鏈 ，將導致全球電池市場的區域化。由此看來，美韓電池供應鏈較為受惠。另一方面，中國電池製造商如中創新航、國軒高科，由於難以出口過剩電池，可能會面臨更大的利潤壓力。