電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資

分析師認為，福特尚未推動有競爭力的電動車款，合作商SK面臨風險較大。（路透）

因應美國電動車 產業面臨需求疲軟，南韓電動車電池製造商開始裁員，也陸續縮減在美國投資 。

LG新能源本月宣布密西根廠將裁員170名員工。LG新能源是全球三大電動車電池生產商之一，在美國和通用汽車、本田和現代汽車設有合資企業。

另一家南韓電池製造商SK On位於喬治亞州的工廠則開始減產並放無薪假。SK On在2021年和福特簽下價值110億美元的協議，協助福特推動電動化。

SK On 9月在同一座工廠已解雇了100多名員工，並延後啟動位於肯塔基州的另一座廠，這座工廠是和福特的合資企業，原定2026年開始營運。

全北汽車融合技術研究所所長 Lee Hang-koo告訴金融時報：「市場正經歷調整期，過去很短的時間內在這領域砸下過多投資，對產能過剩的疑慮日增。」

在美國總統拜登抵稅優惠的立法推動下，南韓電池業者分別和北美汽車製造商建立生產電池的合資事業。但近幾個月來由於消費者需求低於預期，福特、通用汽車和特斯拉 暫停了擴大電動車產能的計畫。

瑞銀電池業分析師 Tim Bush指出，傳統汽車製造商福特和通用汽車要對需求下滑承擔最大責任。瑞銀上個月已將明年美國電動車市場成長的預測從45%下調為10%。

Bush告訴金融時報，「他們並沒有推出可負擔得起的電動車」。他指出，拜登通膨削減法提供7500美元的抵稅減免，是為了推動讓平價電動車更為普及。

Bush說，「他們銷售SUV和皮卡，售價約為8萬美元，但在入門級或大眾市場車型方面幾乎沒有產品」。

Bush認為，電池業者若跟油電混合動力車和電動車陣容龐大的韓、日汽車製造商或特斯拉合作，較能安度這波趨緩的景氣。

Bush認為，LG新能源相對處於較佳位置，因為他們投資重點正轉向現代汽車和特斯拉，這些車廠生產的車款才是消費者想買的，而且能夠獲利；另一方面，SK On面臨福特的風險較大，因為福特尚未提供有競爭力的車款。