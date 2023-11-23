我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資

編譯劉忠勇／綜合報導
分析師認為，福特尚未推動有競爭力的電動車款，合作商SK面臨風險較大。（路透）
分析師認為，福特尚未推動有競爭力的電動車款，合作商SK面臨風險較大。（路透）

因應美國電動車產業面臨需求疲軟，南韓電動車電池製造商開始裁員，也陸續縮減在美國投資

LG新能源本月宣布密西根廠將裁員170名員工。LG新能源是全球三大電動車電池生產商之一，在美國和通用汽車、本田和現代汽車設有合資企業。

另一家南韓電池製造商SK On位於喬治亞州的工廠則開始減產並放無薪假。SK On在2021年和福特簽下價值110億美元的協議，協助福特推動電動化。

SK On 9月在同一座工廠已解雇了100多名員工，並延後啟動位於肯塔基州的另一座廠，這座工廠是和福特的合資企業，原定2026年開始營運。

全北汽車融合技術研究所所長 Lee Hang-koo告訴金融時報：「市場正經歷調整期，過去很短的時間內在這領域砸下過多投資，對產能過剩的疑慮日增。」

在美國總統拜登抵稅優惠的立法推動下，南韓電池業者分別和北美汽車製造商建立生產電池的合資事業。但近幾個月來由於消費者需求低於預期，福特、通用汽車和特斯拉暫停了擴大電動車產能的計畫。

瑞銀電池業分析師 Tim Bush指出，傳統汽車製造商福特和通用汽車要對需求下滑承擔最大責任。瑞銀上個月已將明年美國電動車市場成長的預測從45%下調為10%。

Bush告訴金融時報，「他們並沒有推出可負擔得起的電動車」。他指出，拜登通膨削減法提供7500美元的抵稅減免，是為了推動讓平價電動車更為普及。

Bush說，「他們銷售SUV和皮卡，售價約為8萬美元，但在入門級或大眾市場車型方面幾乎沒有產品」。

Bush認為，電池業者若跟油電混合動力車和電動車陣容龐大的韓、日汽車製造商或特斯拉合作，較能安度這波趨緩的景氣。

Bush認為，LG新能源相對處於較佳位置，因為他們投資重點正轉向現代汽車和特斯拉，這些車廠生產的車款才是消費者想買的，而且能夠獲利；另一方面，SK On面臨福特的風險較大，因為福特尚未提供有競爭力的車款。

日本Panasonic也已減低在日本本土的車用電池產量，該公司為較高價的特斯拉車款（Model S和Model X）生產電池。不過，Panasonic仍繼續在美國的內華達州廠投資，這座電池廠生產的電池用於更便宜的特斯拉車款，能符合IRA的補貼條件。

SK 延後啟用位於肯塔基州的另一座廠，這座工廠是和福特的合資企業，原定2026年...
SK 延後啟用位於肯塔基州的另一座廠，這座工廠是和福特的合資企業，原定2026年開始營運。（美聯社）

電動車 特斯拉 投資

上一則

兼具實用與性能 日系與德系五門掀背小鋼砲頂尖對決

延伸閱讀

馬斯克X發言 更多企業撤廣告 特斯拉也有投資人喊究責

馬斯克X發言 更多企業撤廣告 特斯拉也有投資人喊究責
在中銷售特斯拉 半個月四度漲價

在中銷售特斯拉 半個月四度漲價
印度和特斯拉接近達成協議 將降進口電動車關稅並設廠

印度和特斯拉接近達成協議 將降進口電動車關稅並設廠
特斯拉在中國逆勢「4連漲」 Model Y長續航版1個月內漲逾8500元

特斯拉在中國逆勢「4連漲」 Model Y長續航版1個月內漲逾8500元

熱門新聞

賓士全球生產網路中最先進的海外生產基地「北京奔馳順義工廠」。（取材自北京奔馳網頁）

驚訝嗎…全球最大的豪華車生產國居然不是德國

2023-11-20 01:40
美國電商亞馬遜（Amazon）與韓國現代汽車（Hyundai）16日在洛杉磯車展（Los Angeles Auto Show）宣布合作計畫，2024年起在亞馬遜網站推出線上購車服務。（中央社)

亞馬遜2024推出「線上購車」服務 現代汽車打頭陣

2023-11-18 21:46
全美國最暢銷的轎車Camry明年在美國將只推油電款。(路透)

在美最暢銷轎車Camry將只賣油電款 豐田力推混合動力

2023-11-15 03:00
洛杉磯車展（LA Auto Show）17日起舉行，場內設置車道，供入場觀眾試乘各家車商推出的最新款電動車。（中央社）

電動車主宰洛杉磯車展 室內空間設車道 現場可試乘

2023-11-18 00:08
大華府警局員警將免費發放的車上攝影機裝在出租車擋風玻璃上。華府由於偷車犯罪猖獗，當局希望藉由科技產品遏阻犯罪，也方便警方追查。(美聯社)

華府遏阻偷車 市府將贈送錄影追蹤器、部分居民可獲AirTag

2023-11-20 20:19
鴻華先進20日掛牌上市，圖為鴻華董事長劉揚偉（右二）。（記者蕭君暉／攝影）

鴻華先進在台掛牌上市 鎖定乘用車進軍北美市場

2023-11-19 23:29

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬