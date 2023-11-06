我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

電動車新隱憂 充電樁維修員大缺工

記者趙駿宏／綜合報導
業者表示，美國缺乏能夠維修電動車充電樁的熟練電工。圖為一名車主在猶他州鹽湖城一處電動車充電站。(路透資料照片)
業者表示，美國缺乏能夠維修電動車充電樁的熟練電工。圖為一名車主在猶他州鹽湖城一處電動車充電站。(路透資料照片)

隨著電動車在市場上快速發展，充電基礎設施未來也將會愈來愈多。但一些在檯面下的隱憂也隨著電動車的普及也漸漸浮現。以美國為例，充電系統商目前正在面臨一大挑戰，就是根本沒有足夠的電工來維修所有的充電站。

根據能源部估計，10月初全國有近4000個公共充電站和7000個充電樁停止服務，這個比率超過6%。其他專家還認為政府的估計數字可能偏低。

儘管白宮正在提供資金來建造更多充電站，並修復或更換現有的充電基礎設施，但除了資金之外，國家更需要的是有人來維修充電樁。

據汽車媒體「Autonews」報導指出，電動車充電裝置是一項複雜的新技術，需要經驗豐富的電工(稱為熟練工)接受特殊培訓才能保持正常運作，而美國正缺乏熟練電工。

加州特勞特電氣公司(Trout Electric)總裁楚奧特(Matt Trout)表示：「安裝充電器和電氣設備可是一項重大挑戰，如果有熟練的電工，我當下就會馬上雇用他。」

專門安裝電動車充電器的供應商Qmerit指出，到2030年，美國將需要至少14萬2000名經過認證的電工來支持電動車轉型，此外還需要愈來愈多的太陽能電池板、電池儲存設施、智慧面板和其他新型電動技術。

但會讓事情變得更加困難的是，從事電動車充電器工作的技術人員需要做的不僅僅是電氣方面的工作。許多公司還擁有複雜的電腦，需要技術人員擁有撰寫軟體的技能。

儘管需求不斷增長，但勞動力資源實際上正在萎縮。Qmerit預測，到2030年，電工總數將減少14%，而到 2032 年，對電工的需求預計將增加6%。

但終究還是有人願意想辦法解決問題，電動車基礎設施培訓計畫(The Electric Vehicle Infrastructure Training Program)是一個由汽車製造商資助的非營利組織，在過去十年中已在美國和加拿大培訓了3萬名電工。據其聯合主席珍妮佛‧梅福德(Jennifer Mefford)稱，其計畫還培訓電工使用其他綠色技術。

梅福德表示：「我們正處於萬物電氣化的歷史性時刻，在很長一段時間內，我們將需要更多的電工。」

電動車 加州 白宮

上一則

暗指華為問界造假 何小鵬與余承東為AEB自煞系統互戰

下一則

特斯拉德廠勞工加薪4% 還發獎金抗通膨 就怕美工會來亂

延伸閱讀

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

電動車很方便 但充電仍讓人頭大
才說「要當榜樣」…全紅嬋師徒遭舉報 騎車沒戴頭盔

才說「要當榜樣」…全紅嬋師徒遭舉報 騎車沒戴頭盔
汽車罷工和解底特律三大車廠成本增 車價恐調漲

汽車罷工和解底特律三大車廠成本增 車價恐調漲
蔚來進軍美國不設廠？ 高層：從中國進口高端電動車

蔚來進軍美國不設廠？ 高層：從中國進口高端電動車

熱門新聞

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

豐田皇冠家族第一彈 全新Toyota Crown Sedan正式登場

2023-11-04 02:40
中國電動汽車龍頭比亞迪。（新華社資料照）

特斯拉不再是絕對王者 比亞迪第3季迎頭趕上了

2023-10-31 02:40
豐田RAV4汽油車。（本報檔案照）

電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

2023-11-02 16:01
全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

豐田皇冠家族第二彈 全新Toyota Crown Sport SUV日本開賣

2023-11-05 01:30
底特律三大車廠在勞資談判中大幅讓步，承諾提高薪資和福利，營運成本大增；分析師預估，平均每家公司每年人事成本將增加逾10億元，車價恐受影響。(美聯社)

汽車罷工和解 底特律3大車廠平均年增10億成本 車價恐調漲

2023-11-04 21:51
蔚來公司美國區執行長易蓋天透露，蔚來進軍美國將不會在美國本土設廠，而會從中國進口國產高端電動車。（記者林宸誼／攝影）

蔚來進軍美國不設廠？ 高層：從中國進口高端電動車

2023-11-04 10:39

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光