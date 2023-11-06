電動車新隱憂 充電樁維修員大缺工

業者表示，美國缺乏能夠維修電動車充電樁的熟練電工。圖為一名車主在猶他州鹽湖城一處電動車充電站。(路透資料照片)

隨著電動車 在市場上快速發展，充電基礎設施未來也將會愈來愈多。但一些在檯面下的隱憂也隨著電動車的普及也漸漸浮現。以美國為例，充電系統商目前正在面臨一大挑戰，就是根本沒有足夠的電工來維修所有的充電站。

根據能源部估計，10月初全國有近4000個公共充電站和7000個充電樁停止服務，這個比率超過6%。其他專家還認為政府的估計數字可能偏低。

儘管白宮 正在提供資金來建造更多充電站，並修復或更換現有的充電基礎設施，但除了資金之外，國家更需要的是有人來維修充電樁。

據汽車媒體「Autonews」報導指出，電動車充電裝置是一項複雜的新技術，需要經驗豐富的電工(稱為熟練工)接受特殊培訓才能保持正常運作，而美國正缺乏熟練電工。

南加州 特勞特電氣公司(Trout Electric)總裁楚奧特(Matt Trout)表示：「安裝充電器和電氣設備可是一項重大挑戰，如果有熟練的電工，我當下就會馬上雇用他。」

專門安裝電動車充電器的供應商Qmerit指出，到2030年，美國將需要至少14萬2000名經過認證的電工來支持電動車轉型，此外還需要愈來愈多的太陽能電池板、電池儲存設施、智慧面板和其他新型電動技術。

但會讓事情變得更加困難的是，從事電動車充電器工作的技術人員需要做的不僅僅是電氣方面的工作。許多公司還擁有複雜的電腦，需要技術人員擁有撰寫軟體的技能。

儘管需求不斷增長，但勞動力資源實際上正在萎縮。Qmerit預測，到2030年，電工總數將減少14%，而到 2032 年，對電工的需求預計將增加6%。

但終究還是有人願意想辦法解決問題，電動車基礎設施培訓計畫(The Electric Vehicle Infrastructure Training Program)是一個由汽車製造商資助的非營利組織，在過去十年中已在美國和加拿大培訓了3萬名電工。據其聯合主席珍妮佛‧梅福德(Jennifer Mefford)稱，其計畫還培訓電工使用其他綠色技術。

梅福德表示：「我們正處於萬物電氣化的歷史性時刻，在很長一段時間內，我們將需要更多的電工。」