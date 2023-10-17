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中國電動車需求趨緩 電池用鋰鈷鎳價今年全崩跌

編譯劉忠勇／綜合外電
電動車用電池材料價格今年崩跌，主要是中國純電動車需求成長趨緩所致。(美聯社)
電動車用電池材料價格今年崩跌，主要是中國純電動車需求成長趨緩所致。(美聯社)

受到中國的電動車銷售降溫以及新車供給急速增加的影響，鋰、鈷和鎳等重要電池材料的價格今年以來急劇滑落。

根據基準礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence）、路孚特（Refinitiv）和阿格斯（Argus）的報價，今年初至今，鋰價下跌近70%，鎳價格跌了40%，而鈷因供給過剩，價格僅略高於歷史最低價位。

這波頹勢主要是中國純電動車需求成長趨緩所致。去年前九個月銷售量較前年同期翻揚一倍後，今年成長降至25%。

商業情報公司CRU Group電池材料負責人傑克森（Martin Jackson）告訴英國金融時報，除電動車市場降溫之外，「去年中國消費電子商品銷量呈現兩位數下降，我們預測今年還會出現兩位數的萎縮」。

不過，也有大宗商品策略師表示，原材料價格下跌，不過是近幾年電池金屬市場被炒熱後回歸正常狀態。

這些原材料價格下跌，對汽車製造商和電池製造商來也是一種解脫。電池價格去年首度出現十多年來不跌反漲之勢，業者成本也上揚。

價格波動也反映電池材料市場正處於劇烈的高低起伏，同時礦業公司設法加速生產，以滿足未來十年內可預料會飆升的電動車需求。

全球數一數二的鋰礦業者Livent的策略長 Sarah Maryssael 在本月金融時報礦業高峰會上表示，電動車電池原材料價格仍將「持續不穩定」，這是「榮枯周期的自然現象」。

她也說，對於想要合作加速擴大供貨的汽車製造商和礦業公司來說，挑戰在於「如何在雙方找到價格穩定，也能體認我們所處理的乃是一種稀缺資源」。

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