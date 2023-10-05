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LG新能源與豐田簽十年電池供應協議 拿下歷來最大單筆訂單

編譯簡國帆／綜合外電
南韓電池大廠LG新能源已與日本豐田汽車簽署十年供應協議。（路透）
南韓電池大廠LG新能源已與日本豐田汽車簽署十年供應協議。（路透）

南韓電池大廠LG新能源（LG Energy Solution）已與全球汽車銷量龍頭日本豐田汽車（Toyota）簽署十年供應協議，每年將供應20百萬度（GWh）的電動車電池給豐田，成為LG新能源歷來規模最大的單筆電動車電池協議。

韓國經濟日報報導，LG新能源5日宣布，已和豐田汽車北美公司簽署協議，2025~2035年將供應其電動車電池給這家日本車廠。

根據協議，LG新能源將供應高鎳的鎳鈷錳鋁（NCMA）袋式電池給豐田，年產能為20百萬度。LG新能源將為這項協議投資4兆韓元（30億美元）於美國密西根工廠，以擴增獨家供應給豐田電動車的電池芯與模組產線，在產線擴張預定2025年完成後，這座密西根設施年產能將共達40百萬度。

LG新能源表示，若不計合資公司協議，這樁協議是該公司贏得的歷來最大單筆電池訂單，也是LG新能源和豐田之間的首項供應協議。

而且，在拿下豐田訂單後，LG新能源已完全囊括全球五大汽車製造商為其客戶：豐田汽車、福斯（Volkswagen）、雷諾－日產（Renault-Nissan）聯盟、現代汽車（Hyundai Motor）以及通用汽車（GM）。豐田去年是全球銷售額最高的車廠，在北美排名第二，僅次於通用。

LG新能源將在密西根工廠為豐田電動車生產電池芯和模組，再由豐田在位於肯塔基的設施組裝為電池組、並裝配到豐田和凌志（Lexus）品牌的電動車內。這項合作預料將促成豐田達成擴大電動車陣容到30款、2030年前純電池電動車年產量上看350萬輛的目標。

為了達標，豐田取得在美國當地工廠生產的電動車，以在美國廠房生產電動車，從而獲得美國通膨削減法（IRA）的補貼，相當重要。根據IRA，美國大方的補貼僅限在美國生產的電動車與電池、以及來自美國自由貿易夥伴國的原料和零件。

豐田北美總裁兼執行長小川哲男指出，以長期關係取得大規模的鋰離子電池供應，對於支持豐田多管齊下的途徑、及支撐北美電電池電動車成長計畫，至關緊要。LG新能源執行長權英壽也樂見和豐田的首項供應協議。

LG新能源預料將在2025年前經營八座北美電池製造基地。該公司正與通用、現代汽車、本田汽車及Stellantis等車廠合作，在美國亞利桑納州、密西根州、俄亥俄州、田納西州以及加拿大等地共同興建電池廠。

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