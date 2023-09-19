豐田也展示一體式壓鑄技術 拚EV生產效率 苦追特斯拉

豐田也正苦拚提升EV生產效率。（路透）

豐田 汽車展示了新的一體式壓鑄（gigacasting）設備的原型，這種設備可在大約三分鐘內製造出三分之一的車體，這一發展將是豐田未來幾年提升電動車 生產獲利計畫的關鍵。

日經新聞報導，豐田近期在明知廠把這款設備展現給記者看時，運作過程中冒出一陣白煙，熔化的鋁被倒入時，迅速從攝氏700度降至250度，凝固成單一壓鑄的部件，構成車輛底盤的整個後三分之一。目前，這一部分通常是透過33個步驟組裝86個零件，歷經數小時作業而成。

豐田目標利用這類進步的做法來縮減製造過程、廠房投資與製造的準備前置期，希望有助於在2030年前達成年銷350萬輛電動車的目標。

到2026年，一體式壓鑄技術將被用於生產一款新車的前端與後端部分。雖然這種重型模具起初需要長達一天的時間才能進行替換，但後來藉由減少需要拆線的零件數量，已把這一過程縮短至20分鐘。豐田的目標是透過專有軟體分析最佳的鑄造條件，達成比競爭同業高出20%的生產力。

豐田另一項策略則是自動化生產，更有效地利用工廠空間，以便與電動車生產所需的新設備配合。

在豐田汽車的元町廠，一輛配備有輪胎、電池，但尚無車身側面和車頂的半成品汽車以每秒0.1公尺的速度自動駛往一座機器手臂，機器手臂接著把一輛自動引導車輛運來的座椅安裝上。完成後，車輛移往至不同的區域進行檢查和出貨。

這種配置捨棄傳送帶，使工廠能更快速調整作業配置並減少投資。豐田的目標是讓組裝時間從現在的約10小時縮減一半。

由於電池成本高昂，若只是靠擴大傳統製造方式，電動車的生產是難以獲利的。特斯拉 已經採用一體式壓鑄技術，藉由大量生產少少幾款車款的方式，來維持成本競爭力。然而，豐田擁有的汽車製造技術和設備，再加上車款陣容廣泛，使得豐田的狀況與成立才沒幾年的年輕公司不同。

豐田生產長信吾和光表示：「我們正向專門的電動製造業者學習新的選項來應付挑戰。」

豐田目標2026年銷售150萬輛電動車，是去年銷量的約60倍。汽車業研究機構Nakanishi Research Institute執行長中西孝樹預期，40%左右的車會採用現有的豐田新全球架構平台製造，其餘則採用電動車專用平台。

豐田的傳統架構是設計用來平衡效率與舒適性，但預期在生產電動車時無法產生獲利。豐田預期在2030年目標銷售的350萬輛電動車中，約170萬輛是使用新的架構。

豐田在2022年電動車銷量約2.4萬輛，遠遠不如特斯拉約131萬輛的交車數。