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不敵中國…南韓3大電動車電池廠全球市占下滑

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓電動車電池大廠LG新能源。(美聯社)
南韓電動車電池大廠LG新能源。(美聯社)

南韓三大電動車電池製造商今年上半年雖然銷量成長，但全球市占率卻下滑，因為對手中國電池廠進一步擴張海外。

韓聯社報導，SNE研究公司3日發布的報告顯示，LG新能源、三星SDI、SK On等三家南韓電池廠，今年上半年的全球電動車電池市占率共為23.9%，低於去年同期的26.1%。

報告指出，今年上半年全球電動車電池市場市占率第一的企業為中國大陸寧德時代，達到36.8%，第二名為比亞迪的15.7%，這兩家公司加總市占率超過52%。

LG新能源以市占14.5%排第三，占比與一年前相同，SK On由去年同期的6.8%降至5.2%，三星SDI則是從4.8%降至4.1%。

SNE研究公司指出，南韓電池廠市占下滑，原因並非業績趨緩，反而是中國大陸業者仰仗國內熱絡需求支撐，而呈現相對爆發式的成長。

南韓三大電池廠今年上半年的電池安裝數量都成長二位數。LG新能源安裝於電動車的電池年比成長50.3%至44.1百萬瓩小時（ GWh），SK On安裝量增加16.1%至15.9 GWh，三星SDI也增長12.6%至28.2 GWh。

報告說，電動車銷售強勁帶動南韓三大電池廠的業績成長。 LG新能源是特斯拉（Tesla）Model 3、Model Y、福斯ID3、ID4，以及福特Mustang Mach-E的電池供應商。SK On供應電池給現代汽車的Ioniq 5、Kia EV6、賓士的EQA、EQB。三星SDI的電池則安裝在Rivian R1T、R1S皮卡、BMW i4、i7、iX以及奧迪的E-Tron。

電動車 南韓 三星

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