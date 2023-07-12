Mazda與Panasonic Energy著手研議 成為車用鋰離子電池合作夥伴

在追求環保的同時，Mazda讓市場保有多元化動力選擇，開發全球首款量產汽油壓燃引擎e-SKYACTIV X，透過火花控制壓燃點火(SPCCI)技術，實現高轉輸出、低排放的優點，達成動能與節能完美平衡的高效表現，車壇盛讚該技術為最為理想的點火方式。(圖:Mazda提供)

繼今年3月Mazda加入日本 「次世代生質燃料技術研究協會」，促進生質技術研究和汽車生物乙醇燃料的高效生產，並推動其他友善環境的造車技術之後，Mazda宣布正與松下能源（Panasonic Energy）研議，未來將由松下能源供應高品質的車用圓柱型鋰離子電池（automotive cylindrical lithium-ion batteries），以因應急速擴張的市場，為抑制全球暖化 進而實現碳中和社會共同努力。

目前具體討論包含由松下能源位於日本與北美的工廠供應車用圓柱型鋰離子電池予Mazda，Mazda新任執行長毛籠勝弘（Masahiro Moro）先生對此表示「在Mazda實行的電氣化過程中，我們和結盟夥伴分三階段合作，以靈活應對日趨嚴格的環境監管法令、和消費者多變的需求。

Mazda對於可以和致力於研發高品質的車用鋰離子電池龍頭Panasonic Energy合作感到非常榮幸，我們也會盡力在對抗全球暖化的議題上持續做出貢獻，包含進行中的電氣化策略。在與Panasonic Energy合作的同時也增加許多就業 機會，善用各地區的人力資源」。

Mazda和Panasonic也曾在2012年於日本本州島最西部的中國（Chugoku）地區攜手打造Demio電動租賃車，兩家企業密切的合作關係可見一斑。松下能源的總裁Kazuo Tadanobu先生更對和Mazda在車用電池市場的結盟樂見其成，他認為與兩家企業的合作將有助Panasonic Energy發展一個幸福與永續發展並存的和諧社會，並進一步加速零排放的終極目標。

Mazda執行長毛籠勝弘日前在G7高峰會期間接受CNN專訪時亦提到，在電動車科技急劇發展的時代，Mazda以堆疊基石策略（Building Block Strategy），透過技術的累積建立深厚基礎，在延續燃油引擎市場壽命的同時，也積極為品牌達到碳中和（Carbon Neutral）以及汽車電汽化做準備。更重要的是Mazda在轉變的過程中仍保留造車的DNA和「以人為本」的核心價值，讓熱愛自駕生活方式的消費者都能找到符合自身需求的產品，持續享受人馬一体的駕馭樂趣。