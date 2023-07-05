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出手排我就買？福特：全新野馬GT僅27%選手排

記者趙駿宏／即時報導
Mustang EcoBoost和GT主要以黑白紅為主，而Dark Horse有39%挑選Blue Ember。(取材自Ford)
Mustang EcoBoost和GT主要以黑白紅為主，而Dark Horse有39%挑選Blue Ember。(取材自Ford)

近日福特(Ford)公布全新2024年式Mustang野馬跑車的完整定價，以及其車型專屬網頁，讓美國各地的Mustang車迷們都能到網站上設計並配置自己心目中的車款。但作為一輛性能車，在配有V8引擎的Mustang GT上僅有27%的民眾選擇六速手排變速箱。真的出手排我就買？果然真的驗證了「網友的嘴、騙人的鬼」這句話。

在開放網站打造專屬車款後，全新一代Mustang最受歡迎的配備當然非電子甩尾手煞車莫屬了，它是一種更為複雜的電子煞車結構，並刻意打造成傳統手煞車拉桿的樣貌，讓駕駛可以使用它完成華麗的甩尾動作。在2.3 EcoBoost車型上，電子甩尾手煞車整合在3,475美元高性能套件包裏頭，與上一代車型相比這次選擇高性能套件的人多了50%。

就算如V8 Mustang GT這樣的車款，選擇手排變速箱的人還是少數。(取材自...
就算如V8 Mustang GT這樣的車款，選擇手排變速箱的人還是少數。(取材自Ford)

在V8的Mustang GT車型上，電子甩尾手煞車也同樣整合在4,995 美元的GT 性能套件，蓋套件還包括19吋鋁圈、Torsen差速器和獨特的底盤調校，一共有22%的人選購GT性能套件。而還有26% 的人購買了Nite Pony外觀套件，將輪圈、車頂、後視鏡蓋、後擾流板和前大燈邊框等都換成黑色部件。

可惜的是，許多Mustang車主希望自己的野馬看起來十分兇悍，並且可以透過電子甩尾手煞車輕鬆飄移，但卻沒多少人願意自己操縱排檔桿。在搭載V8引擎的GT或Dark Horse車型的人中僅有27%的人選擇六速手排變速箱，絕大多數的人還是願意額外付費選配10速自排變速箱。

至於車色部分，頂級款Dark Horse的買家，其中有39%挑選Blue Ember，只有18%的人選擇 Vapor Blue，16% 的人選擇黑色。在2.3 EcoBoost和GT買家中，黑色佔的比例17%為最高，Oxford White牛津白則是第二受歡迎的車色有13%。

2024年全新一代Mustang入門款2.3 EcoBoost Fastback售價為30,920 美元起，而配備相同的Convertible敞篷車型售價為39,020 美元。有著V8動力的GT車型售價為42,495美元起，而V8 GT敞篷車型僅提供Premium等級，因此售價來到了52,515美元（而一般Premium車型為47,015美元）。而有著500匹馬力的頂級性能車型Dark Horse售價為59,270美元、Dark Horse Premium則為63,265 美元。

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