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美3300萬輛車安全氣囊充氣機恐炸出碎片 多數駕駛不知

美3300萬輛車安全氣囊充氣機恐炸出碎片 多數駕駛不知

記者張聲肇／即時報導
全國道路交通安全局下令田納西州的ARC公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，但遭ARC拒絕。(美聯社)
全國道路交通安全局下令田納西州的ARC公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，但遭ARC拒絕。(美聯社)

全美有3300多萬輛車的安全氣囊充氣機，萬一撞車爆炸，可能碎片四飛，造成致命的傷害，可是絕大多數駕駛一無所知，因為氣囊充氣機製造商，和全國道路交通安全局針對此事，各執一辭，糾紛未了，可能鬧上法院。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)下令生產廠商、田納西州的ARC汽車公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，ARC拒不從命。

NHTSA說，該公司出品的氣囊充氣機爆炸事故已在美國和加拿大造成兩人死亡，至少七人受傷，第一個事故發生於2009年，今年仍有這極罕見卻十分危險的事故：氣囊充氣機撞擊後，金屬罐炸開，碎片四散。

NHTSA經過八年調查，結論說ARC2002-2018年間出廠的氣囊充氣機有缺陷，ARC於2018年在生產線上裝設監視系統，零組件有問題可立即發現。

死者之一是密西根州40歲、有10個孩子的馬琳‧波多昂(Marlene Beaudoin)。2021年1月，她開的2015年型雪佛蘭Traverse多功能車，在不算嚴重的撞車事故中，氣囊充氣機爆炸，她被碎片擊中死亡。當時，她載著四個兒子要去買冰淇淋，小孩都安然無恙。

ARC堅稱，它的氣囊充氣機沒有安全缺陷，NHTSA僅根據假設就要它召回修理或更換，沒有道理。ARC說，政府單位無權下令零件製造商召回產品，那是廠商本身的事。

ARC寫信告訴NHTSA，所有使用它的安全氣囊充氣器的汽車廠商，找不到6700萬個充氣器共同的缺陷，因此沒人知道充氣器炸裂的根本原因。

ARC認為，這炸裂事故是某一汽車製造廠在裝配汽車過程發生的單一非正常「偶發事件」，該汽車廠已針對該批次車輛發出召回整修信函。

NHTSA說，ARC和汽車製造商都有責任召回問題產品，NHTSA有權要求提供多家汽車製造商零件的製造商召回。

NHTSA將發布最後調查結論，隨後舉行公聽會收集各界回饋意見，有必要時，會訴請法院判決ARC必須召回「問題氣囊充氣機」。

汽車 田納西州 密西根州

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