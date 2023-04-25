現代汽車攜手SK On 斥資50億美元在美國設電動車電池廠

現代汽車在美生產的Ioniq 5，電池也將在當地生產。（美聯社）

現代汽車 和SK On宣布共同在北美斥資多達50億美元生產電動車 電池，響應美國總統拜登 鼓勵電動車業者連同供應鏈在當地投資的立法。

受此消息激勵，現代汽車周二股價大漲4.5%。

這兩家南韓業者將成立持股各半的合資公司，廠址選在喬治亞州巴托郡（Bartow ），預定從2025年下半年開始生產電動車電池。

新廠一年產能可達35 百萬瓩時（GWh），足以供應30萬輛全電動車電池的需求。現代汽車發布新聞稿說，合資事業「進一步加快集團電氣化進展，強化在美國市場電動車領導廠商的地位，並確保穩定的電池供應」。

現代汽車去年11月已和SK On簽署合作意向書，以確保北美的電池供應。現代集團關係企業現代摩比斯將採用這座生產的電池來組裝電池組，然後供貨給現代汽車在美國的組裝廠，將用於Ioniq 5、Kia EV6和Genesis GV60等車款。

拜登的通膨削減法對低碳產業提供龐大補貼。不過，現代汽車在美國沒有電動車廠而被排除在每輛車最高7,500美元的抵免優惠之外。現代汽車目前也計劃在喬治亞州建立電動車廠，最快在2024年底開始營運。

另外，現代汽車也公布第1季獲利超出分析師預期，營業利益較去年同期成長86％至3.6兆韓元（27億美元），超過彭博調查所估的2.8兆韓元。營收增長25％至37.8兆韓元，毛利率為20.4％，超過市場所估的18.2％。