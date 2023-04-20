喜歡「新車味」嗎？小心暗藏致命風險 研究：恐有害人體

有些車款已經開始透過配備空氣清淨裝置來改善車內空氣品質。（記者陳威任／攝影）

新車車內總是會有一股綜合著塑膠、皮革等氣息的「新車味」，可能有部分車主喜歡這個味道，認為是新車專屬的限定享受。但根據研究表示，雖然購買新車是一種非常令人興奮的體驗，連帶也有人對於「新車味」感到興奮，但新車的氣味對人體有害，可能導致癌症 等致命疾病。

新車氣味主要來自於塑料、皮革、地毯和飾物的混合物，並不總是自然產生的，通常是幾種化學物質的混合物，包括苯和甲醛，這些化學物質與罕見的癌症甚至骨髓性白血病有關。

根據北京 理工大學的一組研究人員說法。在為期12天的時間裡，科學家研究了一款新型中型插電式混合動力 SUV。這輛車當時出廠還不到一個月，車廂裡裝滿了塑料、編織布和人造皮革。將車停在戶外，在測試期間，研究人員觀察到車艙產生20種化學物質。其中又以甲醛、乙醛最為常見，乙醛被美國聯邦環保署(EPA)列為可能的人類致癌 物質，研究表明實驗老鼠吸入乙醛後，鼻腔長出腫瘤的機率增加。

在整個測試期間，研究人員確定這樣的氣味將會對駕駛和乘客的健康存在風險。暴露於苯、甲醛和乙醛等化學物質的駕駛和乘客「有高度的健康風險」，僅在新車上30分鐘就會使人處於危險之中。對於某些人來說，它會導致頭暈、噁心和呼吸急促等健康問題。