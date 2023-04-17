Panasonic擬在奧克拉荷馬州設廠 擴充電動車電池產量

Panasonic展示供應特斯拉使用的新（左）、舊兩代電池。(路透)

Panasonic考慮在美國增設第三座電池廠，砸重金全力提升在美國的電動車電池產量。Panasonic最早是與特斯拉（Tesla）合作，2017年在內華達州設廠；第二座工廠選在堪薩斯州 ，預定明年開始營運；現在第三個製造據點可能會在奧克拉荷馬州 。

日本經濟新聞今（18）日報導，Panasonic上周五已與奧克拉荷馬州簽署協議，如果Panasonic前往該州設廠，將有一套投資 獎勵辦法。州長Kevin Stitt還向美國當地媒體表示，Panasonic的投資金額可望高達50億美元。

不過Panasonic告訴日經，雙方確實簽了初步協議，但公司還沒決定要到奧克拉荷馬州進行大規模投資。Panasonic強調，奧克拉荷馬州是個可能的建廠地點選項，但如果最後公司決定不去投資，也不會被處罰。

根據南韓調研公司SNE Research的資料，Panasonic去年在全球電動車電池市占率為7.3%，排名第四。龍頭是中國大陸的寧德時代，占比37%。南韓的LG Energy Solution、中國的比亞迪占比都是13.6%。

目前Panasonic內華達廠的產能約在400億瓦時（40 GWh）。明年開始營運的堪薩斯州廠，基地廣大，有1.2平方公里（120公頃），Panasonic投資5,000億日圓（37.3億美元）到6,000億日圓（44.8億美元），年產量30 GWh。

消息來源透露，堪薩斯州廠和內華達廠都可以擴廠，比起到奧克拉荷馬州蓋全新工廠，是比較可行的方法。當年選擇第二工廠廠址時，奧克拉荷馬州也在候選之列，但後來堪薩斯州勝出。

堪薩斯州為爭取Panasonic設廠，十年期間總共提供8億美元補助。奧克拉荷馬州最新提供的獎勵方案，補助總額則是7億美元。

波士頓顧問公司的預測指出，電動車在2030年會占全球汽車銷售的39%，而現在占比只有6%，未來需求勢必激增。南韓LG和三星集團已在與西方車廠洽談，希望在北美地區合作設立電池廠。