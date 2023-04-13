起亞、現代汽車「省錢不裝防盜」西雅圖等8市府提告

起亞和現代汽車因防盜設備差，容易遭竊，導致市民財產損失，全美至少八個城市政府提告。圖為一輛起亞汽車遭竊後發生事故，被拖回修車廠。(美聯社)

起亞(KIA)和現代(Hyundai)汽車 因防盜設備太差，容易遭竊，導致市民財產損失，警察 疲於處理，美國已有至少八個都市政府對這兩家車商提告，但未提到求償金額。

克里夫蘭、西雅圖、聖路易等市府控告這兩家車商，主要理由是「它們為了省錢，不在車上裝設防盜科技」，以致竊案頻仍、治安惡化。訴狀指出，起亞和現代汽車沒有「鑰匙不對會停止發動」的裝備，宵小得以鎖定目標下手。

全國公路交通安全管理署(NHTSA)說，截至今年2月，遭竊的起亞和現代汽車已釀成14起事故，造成至少八人死亡。

俄亥俄州 哥倫比亞市府在今年2月提出的訴狀中說，這兩大廠牌的汽車，安全系統差到中學生就可以輕易偷走。

起亞說，這些指控沒有道理；現代說，它的車子完全符合聯邦政府的安全要求。現代的總部在南韓首爾，擁有起亞三分之一股權。

官員說，社媒瘋傳「如何偷車」的影片後，汽車失竊事件驟增，這兩家車商卻不以為意。影片教人如何只用一把螺絲起子和一個USB充電器，就可輕易偷走一輛汽車，「抖音」和「YouTube」已將這類影片下架。

這兩家車廠和NHTSA的資料顯示，容易遭竊賊覬覦的車包括起亞2011至2021年出廠的450萬輛車，和現代2016至2021年份的380萬輛車。

州農(State Farm)保險公司以出險率太高為由，拒絕部分起亞和現代汽車車主投保。租用這兩種廠牌汽車的人也曾以與市政府同樣的理由，對兩家公司提出訴訟。被告則回應道，會提供免費駕駛盤鎖並升級安全軟體。

兩家車廠去年也送了許多駕駛盤鎖給各地警察局，請警方免費轉送車主；今年2月起，他們也推出防盜軟體，但車主須把車開回經銷商保養廠安裝。但某些車款仍然無法安裝防盜軟體，只能靠駕駛盤鎖提高安全。