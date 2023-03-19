哪牌的輪胎最好？J.D. Power駕駛滿意度調查公布

Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎。（記者陳威任／攝影）

J.D. Power是全球最權威的專業消費者調研機構，它的調查直接取決於消費者的反饋，排名完全反映消費者的消費體驗。除了針對汽車 品牌進行市場研究和數據分析服務外，他也針對輪胎等零件進行排名。近期該J.D. Power公布了2023年針對輪胎調查結果，並確定Michelin及Pirelli再次拿下最高評價。

J.D. Power 2023美國原廠配胎客戶滿意度調查根據乘坐舒適性、輪胎磨耗、操控性與輪胎外觀的分數來衡量車主滿意度。並同時針對不同級距的車款進行區分，包括豪華車、乘用車、高性能運動車以及貨卡或SUV 。今年對原廠輪胎的總體滿意度提高了5分，在1000分制中平均得分為799。

電動車 輪胎滿意度躍升62分，增幅最大。J.D. Power基準測試高級主管Ashley Edgar表示，「業界對電動車配胎的性能關注度越來越高，電動汽車製造商和輪胎製造商必須合作對輪胎在道路上產生的震動及噪音進行微調，藉此確保持續達到更好的滿意度。」

其他調查結果顯示，Michelin及Pirelli在不同級距市場中名列前茅。Michelin在滿分1000分中獲得833分，連續20年在豪華車領域中名列前茅。GoodYear以818分位居第二。Michelin在卡車和SUV類別中也排名最高，得分為809，其次是BRIDGESTONE，得分為801。馬牌輪胎以798分排名第三。Michelin也是許多流行電動汽車的標準配置，包括Tesla、BMW、Ford、Nissan、 Polestar和Porsche等。

專為保時捷Cayenne Turbo GT開發的新型22吋Pirelli P Zero Corsa高性能輪胎。（圖：Porsche提供）

在乘用車領域，Pirelli以828分排名最高，其次是Michelin的827分和BFGoodrich的825分。Pirelli是高端品牌的領先供應商，例如Aston Martin、Bentley、Ferrari、Porsche及近期竄起的Lucid Air。 它也是一級方程式輪胎的獨家供應商。

以上調查是根據2021年和2022年車型的3萬2151名車主回饋，J.D. Power美國原廠配胎客戶滿意度調查於2022 年8月至12月進行。