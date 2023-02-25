續航力不是重點？Mazda美國執行長：擴增充電樁更重要

Mazda USA執行長Jeffrey Guyton對於電動車的未來持有不同看法。(取材自Mazda)

純電車在當前市場上的選擇愈趨豐富，而部分車商更主打自家純電產品具有優異的續航里程，只要充飽電後，最遠就可以跑好幾百公里。但近日Mazda USA執行長Jeffrey Guyton，卻對純電車需擁有優異的續航能力抱持疑問，甚至表示提升純電車的續航里程並非是未來最可行的解決方案。

Mazda USA執行長Jeffrey Guyton日前在CX-90發表會上接受採訪時表示，他認為大多數消費者並不需要續航里程動輒300英里(約483公里)的純電動車 ，更不用說是300英里以上、那些單趟距離更長的續航能力，Jeffrey Guyton認為這在市場上並非是個「可持續性」的對策；相反地，其認為改善電動車充電速度，以及擴展公共充電樁等基礎設施才是當務之急。

Jeffrey Guyton再補充說道，由於目前的資源有限，但純電車採用重量更輕且充電速度也較快的小型電池組或許更有意義，這位執行長的邏輯是，若容量較小的電池也支援快充，那麼每天僅在都市道路行駛幾十英里的駕駛，就不需要天天拖著一個巨大的電池組到處走。

執行長此言一出，似乎可從在一月中旬亮相的Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV探得線索。Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV搭載主要用來發電而非驅動輪胎的830c.c.單轉子引擎，並結合17.8kWh電池組與50公升容量的油箱，最高能為車輛創造出600公里的續航能力，還比純電版MX-30高出85公里之多。儘管Mazda認為充電速度相當重要，但這輛增程版MX-30在使用DC直流快充後，仍需25分鐘方能將電量補足。