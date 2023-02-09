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美：中國氣球上有蒐集通信訊號的天線 顯非氣象用途

去年曾中風 民主黨賓州聯邦參議員費特曼住院

不只幫你找方向 Google還能提醒你哪裡可以充電

記者陳威任／綜合報導
許多民眾愛用的Google地圖，也在電動車逐漸普及的情況下，升級了服務內容，不只提供傳統的導航資訊，並提供更多關於充電的訊息。 (示意圖／ingimage)
許多民眾愛用的Google地圖，也在電動車逐漸普及的情況下，升級了服務內容，不只提供傳統的導航資訊，並提供更多關於充電的訊息。 (示意圖／ingimage)

電動車時代，雖然對於某些傳統零件製造廠產生影響，但確實也萌生不少商機。例如電動車專用輪胎等商品就成為未來性頗高的產業。而作為許多民眾愛用的Google地圖，也在電動車逐漸普及的情況下，升級了服務內容，不只提供傳統的導航資訊，並提供更多關於充電的訊息，讓你不需要多開其他能源供應商APP，導航同時也可以獲得充電站資訊。

目前內置Google系統的車輛——例如GM、Renault、Polestar以及Volvo的車輛，將具有一些方便的新功能，包括在搜索結果中顯示充電站。 例如，如果使用者搜索超市，結果中會註明那些設有現場充電站的超市。這將使車主能夠輕鬆找到可以在購物時充電的商店。

說到充電站，用戶將能夠過濾搜索結果，僅顯示設有150kW直流快充的充電站，讓駕駛人能用最少的時間完成充電。最後，系統會依照旅程的地點，在任何需要停下來充電的旅程中，根據當前的交通狀況、車輛目前的剩餘電量和預期的能源消耗等因素建議最佳停留點，在沒有電之前提前尋找合適的充電站，將有效減少里程焦慮，用戶也可以根據需要切換站點。

Google的合作夥伴也持續擴大中，今年晚些時候開始也將出現在Ford和Lincoln汽車上。Google也透露，「電動汽車」的搜索量在2022年達到歷史新高，並指出與去年同期相比，人們對電動汽車充電站的興趣增加了60% 以上。也可以預期，未來一般版本的Google Map或許也將陸續提供與充電相關的搜尋服務。

目前內置Google系統的車輛——例如GM、Renault、Polestar以及...
目前內置Google系統的車輛——例如GM、Renault、Polestar以及Volvo的車輛，將具有一些方便的新功能，包括在搜索結果中顯示充電站。取自Carscoops.com

Google 電動車 汽車 GM

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