BMW將在墨西哥投入8.65億 打造全新世代高壓電池工廠

BMW位於墨西哥聖路易斯波托西的生產工廠。（取材自BMW）

BMW集團正在加緊腳步希望能成功達成電動車 轉型，而開發中的全新電動車平台Neue Klasse更是他們要實現2030年全球銷售電動車50%目標的關鍵因素。因此BMW決定擴大投資 其國際生產鏈，近期他們就砸了8億歐元（約8.65億美元）於墨西哥 聖路易斯波托西(San Luis Potosí)建立一個新的高壓電池裝配中心，預計將創造約1000個新工作崗位。

BMW位於墨西哥聖路易斯波托西的生產工廠。（取材自BMW）

全新的BMW Neue Klasse平台電動車將於2025年在匈牙利德布勒森(Debrecen)生產，接下來則是主要基地德國慕尼黑(Munich)，最後在2027年墨西哥廠也會進入生產排程。

BMW位於墨西哥聖路易斯波托西的生產工廠。（取材自BMW）

除此之外BMW最近還宣布投資17億美元擴建其在美國的斯帕坦堡(Spartanburg)生產基地，其中10億美元用於電動車生產，7億美元用於新的電池裝配中心。其目標是到2030年在美國生產至少六款純電動車型。

BMW位於墨西哥聖路易斯波托西的生產工廠。（取材自BMW）

位於墨西哥聖路易斯波托西市的新電池裝配中心將占地8萬5000平方米，將會有500多名新僱員，未來全都會投入新一代電池的生產工作。但其實該工廠早於2019年就投入運營，目前已為74個全球市場生產BMW 3 Series、2 Series和M2。

BMW位於墨西哥聖路易斯波托西的生產工廠。（取材自BMW）

BMW iFactory的生產總體規劃，強調靈活性和高效流程。因此，這座工廠非常靈活，允許進行微調以融入新的車輛架構。從4月開始將會有第二個班次，為工廠的員工增加了 500 個新工作崗位。

使用Neue Klasse平台的車輛將由專門為第六代BMW eDrive技術開發的新型圓形鋰電池提供動力。這些電池的能量密度將提高20%以上，充電速度和續航里程將提高30%。由於使用可再生能源和鋰、鈷和鎳等二次材料，電池生產中的二氧化碳排放量最多可減少60%。