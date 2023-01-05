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「凱迪拉克女神」闊別60年於純電旗艦Celestiq上重現

記者趙駿宏／綜合報導
Cadillac近期推出的純電旗艦轎車Celestiq亮相後，女神車標才又再次回到這個歷史悠久的品牌上。（取材自Cadillac）
Cadillac近期推出的純電旗艦轎車Celestiq亮相後，女神車標才又再次回到這個歷史悠久的品牌上。（取材自Cadillac）

只要說到汽車上的女神標誌，第一個聯想到的肯定都是Rolls-Royce的《飛翔女神Spirit of Ecstasy》。但其實在汽車產業中還有一家車廠也曾經推出過女神標誌，那就是美國豪華車廠Cadillac凱迪拉克，在1933年到1956年成為Cadillac車輛上時尚和奢華的象徵。

Cadillac近期推出的純電旗艦轎車Celestiq亮相後，女神車標才又再次回...
Cadillac近期推出的純電旗艦轎車Celestiq亮相後，女神車標才又再次回到這個歷史悠久的品牌上。（取材自Cadillac）

不過Cadillac女神其實在1956年消失後，也曾1959年的限量版Eldorado Brougham上短暫亮相，但此後Cadillac女神便消失在時間的洪流之中。直到Cadillac近期推出的純電旗艦轎車Celestiq亮相後，女神車標才又再次回到這個歷史悠久的品牌上。

全新車型Celestiq迎來了女神的回歸，同時也隨著品牌邁入新紀元進行了改造。（...
全新車型Celestiq迎來了女神的回歸，同時也隨著品牌邁入新紀元進行了改造。（取材自Cadillac）

全新車型Celestiq迎來了女神的回歸，同時也隨著品牌邁入新紀元進行了改造，成為下一代Cadillac汽車的靈感來源，引領該品牌進入未來全電動的領域。

GM通用汽車集團雕塑家Richard Wiquist是新款Cadillac女神的幕後推手。以1933年的女神為基準，完全以手工雕刻，使用複雜但流暢的衣紋營造出「翅膀」的印象，代表著Cadillac未來的設計元素。

GM通用汽車集團雕塑家Richard Wiquist是新款Cadillac女神的...
GM通用汽車集團雕塑家Richard Wiquist是新款Cadillac女神的幕後推手。（取材自Cadillac）

由於如今安全法規，引擎蓋前已經不再能隨意放置立標，Cadillac女神的回歸將以現代化的形式出現，如在前葉子板上一個由鋁坯銑削而成的飾板包裹著玻璃模製的女神標誌。女神也會在Celestiq充電時出現，成為啟動和結束充電過程中的視覺提示。

Cadillac女神的回歸將以現代化的形式出現，如在前葉子板上一個由鋁坯銑削而成...
Cadillac女神的回歸將以現代化的形式出現，如在前葉子板上一個由鋁坯銑削而成的飾板包裹著玻璃模製的女神標誌。（取材自Cadillac）

在車室內，Cadillac女神則位於中央鞍座的旋鈕上，用玻璃材質包覆著女神標誌，並永遠保持著直立姿態，旋鈕在旋轉時只有外圈的鋁質轉盤獨立轉動。

在車室內，Cadillac女神則位於中央鞍座的旋鈕上。（取材自Cadillac）
在車室內，Cadillac女神則位於中央鞍座的旋鈕上。（取材自Cadillac）

Cadillac設計部執行董事Bryan Nesbitt表示：「Celestiq是凱迪拉克未來的開端，傳達了品牌為豪華電動車帶來的藝術創新，我們希望這款旗艦EV能夠以真正有意義的方式體現該品牌的重要傳統，女神代表凱迪拉克定制工藝的絕對巔峰。」

Cadillac全新車型Celestiq迎來了女神的回歸。（取材自Cadilla...
Cadillac全新車型Celestiq迎來了女神的回歸。（取材自Cadillac）

汽車 雕塑 電動車

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