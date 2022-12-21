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賓士EQ電動車北美推性能提升 每年多花1200元跑更快

記者張振群／即時報導
賓士純電子品牌Mercedes-EQ持續在各市場擴大「訂閱制」服務。（截圖自Mercedes-Benz USA網頁）
賓士純電子品牌Mercedes-EQ持續在各市場擴大「訂閱制」服務。（截圖自Mercedes-Benz USA網頁）

Mercedes-EQ為德國豪華車廠賓士（Mercedes-Bene）純電子品牌，除維持一貫的豪華風格以及先進科技之外，「訂閱制」已經成為Mercedes-EQ挑戰市場接受度的一項新策略。繼Mercedes-EQ在中國市場針對EQS純電旗艦房車的入門車型，透過年費方式提升後軸更大的轉向角度之後，這次則是在北美推出性能升級方案。

Mercedes-EQ繼中國市場針對EQS純電旗艦房車入門車型，透過年費方式提升...
Mercedes-EQ繼中國市場針對EQS純電旗艦房車入門車型，透過年費方式提升後軸更大的轉向角度後，這次則是在北美推出性能升級方案。（截圖自Mercedes-Benz USA網頁）

賓士強大的Mercedes me connect已經能讓車輛完全數位化甚至具備遠端升級的額外功能。而在賓士美國分公司（Mercedes-Benz USA, LLC.）的Mercedes me connect Store網路商店中，更是提供多項能夠藉由Mercedes me APP強化升級的方案。當中針對Mercedes-EQ純電車款，即將要推出「Acceleration Increase」性能提升方案。

賓士美國分公司的Mercedes me connect Store網路商店，提供...
賓士美國分公司的Mercedes me connect Store網路商店，提供多項能夠藉由Mercedes me APP強化升級的方案。而針對Mercedes-EQ純電車款，將推出「Acceleration Increase」性能提升方案。（截圖自Mercedes-Benz USA網頁）

車主只要每年支付1200美金就能使用Acceleration Increase性能提升方案，可以讓Mercedes-EQ電動車獲得更大的功率輸出表現。選購網頁提及，這個性能提升方案能釋放電動車更多的性能，從靜止加速到達60mph能再縮短0.8-1.0秒的時間，並且適用於Dynamic Select任何的行車模式之下。

Mercedes-EQ車主只要每年支付1200美金就能使用Acceleratio...
Mercedes-EQ車主只要每年支付1200美金就能使用Acceleration Increase性能提升方案，可以讓Mercedes-EQ電動車獲得更大的功率輸出表現。（截圖自Mercedes-Benz USA網頁）

Acceleration Increase性能提升方案目前適用的車款包括Mercedes-EQ EQE 350 4Matic、Mercedes-EQ EQE SUV 350 4Matic、Mercedes-EQ EQS 450 4Matic以及Mercedes-EQ EQS SUV 450 4Matic等車，動力較大的Mercedes-EQ EQS車系，電動馬達功率最大可提升至330kW（約442.5hp）、0-60mph加速更縮短至4.9秒的實力。

Acceleration Increase性能提升方案目前適用車款包括Merce...
Acceleration Increase性能提升方案目前適用車款包括Mercedes-EQ EQE 350 4Matic、Mercedes-EQ EQE SUV 350 4Matic、Mercedes-EQ EQS 450 4Matic以及Mercedes-EQ EQS SUV 450 4Matic等車。 （截圖自Mercedes-Benz USA網頁）

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