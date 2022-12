賓士EQ電動車北美推性能提升 每年多花1200元跑更快

賓士純電子品牌Mercedes-EQ持續在各市場擴大「訂閱制」服務。(截圖自Mercedes-Benz USA網頁)

Mercedes-EQ為德國 豪華車廠賓士(Mercedes-Bene)純電子品牌,除維持一貫的豪華風格以及先進科技之外,「訂閱制」已經成為Mercedes-EQ挑戰市場接受度的一項新策略。繼Mercedes-EQ在中國市場針對EQS純電旗艦房車的入門車型,透過年費方式提升後軸更大的轉向角度之後,這次則是在北美推出性能升級方案。

賓士強大的Mercedes me connect已經能讓車輛完全數位化甚至具備遠端升級的額外功能。而在賓士美國分公司(Mercedes-Benz USA, LLC.)的Mercedes me connect Store網路商店中,更是提供多項能夠藉由Mercedes me APP強化升級的方案。當中針對Mercedes-EQ純電車款,即將要推出「Acceleration Increase」性能提升方案。

車主只要每年支付1200美金就能使用Acceleration Increase性能提升方案,可以讓Mercedes-EQ電動車 獲得更大的功率輸出表現。選購網頁提及,這個性能提升方案能釋放電動車更多的性能,從靜止加速到達60mph能再縮短0.8-1.0秒的時間,並且適用於Dynamic Select任何的行車模式之下。

Acceleration Increase性能提升方案目前適用的車款包括Mercedes-EQ EQE 350 4Matic、Mercedes-EQ EQE SUV 350 4Matic、Mercedes-EQ EQS 450 4Matic以及Mercedes-EQ EQS SUV 450 4Matic等車,動力較大的Mercedes-EQ EQS車系,電動馬達功率最大可提升至330kW(約442.5hp)、0-60mph加速更縮短至4.9秒的實力。