微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇

微軟正在投資電池新創公司Group14科技。（歐新社）

華爾街日報報導，微軟 （Microsoft）規模10億美元的氣候創新基金，正在投資 開發矽電池原料的新創公司Group14科技。Group14正試圖大幅改善電動車 的功率和充電時間。

Group14主管說，正向投資者籌得2.14億美元，參與這輪投資的其他投資人包括阿曼的主權財富基金、和一檔私募股權Lightrock支持的氣候基金，使Group14的估值超過30億美元。微軟不願透露投資規模。

成立於2015年的Group14，計畫用這筆新資金加速開發華盛頓州工廠的更大型製造設施，生產足以驅動10萬輛電動車的電池原料。

Group14近來已透過去年的基建法案，從美國能源部獲得1億美元補助，今年稍早也向多位投資人籌得4億美元，包括保時捷、Riverstone控股、以及貝萊德與新加坡淡馬錫控股的合資公司。這輪最新融資

Group14表示，其矽陽極（silicon anode）原料的效益高於目前的石墨技術，有望為保時捷等車商提供更強大的電池。產業主管表示，矽電池應有助促成超快速充電，而這是讓消費者擴大採納電動車的關鍵之一。

Group14說，目前在華盛頓州的商用公司進度，已領先其他試圖量產類似技術的新創公司，包括Sila奈米科技、Enovix及Amprius。

許多企業與投資人都正把資金投入電動車領域，希望從通膨削減法（IRA）的稅務優惠中受惠。微軟氣候基金主管米陶芙說，在投資Group14之前，該公司曾考慮電動車產業約30到70筆投資。

米陶芙說，Group14的原料能輕易替換，也能和石墨並行，因此能夠整合到現有的電池供應鏈，得以更快速成長。