我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合法移民疫後反彈 今年增73%發出50萬張簽證 中國排第7

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇

編譯簡國帆／綜合外電
微軟正在投資電池新創公司Group14科技。（歐新社）
微軟正在投資電池新創公司Group14科技。（歐新社）

華爾街日報報導，微軟（Microsoft）規模10億美元的氣候創新基金，正在投資開發矽電池原料的新創公司Group14科技。Group14正試圖大幅改善電動車的功率和充電時間。

Group14主管說，正向投資者籌得2.14億美元，參與這輪投資的其他投資人包括阿曼的主權財富基金、和一檔私募股權Lightrock支持的氣候基金，使Group14的估值超過30億美元。微軟不願透露投資規模。

成立於2015年的Group14，計畫用這筆新資金加速開發華盛頓州工廠的更大型製造設施，生產足以驅動10萬輛電動車的電池原料。

Group14近來已透過去年的基建法案，從美國能源部獲得1億美元補助，今年稍早也向多位投資人籌得4億美元，包括保時捷、Riverstone控股、以及貝萊德與新加坡淡馬錫控股的合資公司。這輪最新融資

Group14表示，其矽陽極（silicon anode）原料的效益高於目前的石墨技術，有望為保時捷等車商提供更強大的電池。產業主管表示，矽電池應有助促成超快速充電，而這是讓消費者擴大採納電動車的關鍵之一。

Group14說，目前在華盛頓州的商用公司進度，已領先其他試圖量產類似技術的新創公司，包括Sila奈米科技、Enovix及Amprius。

許多企業與投資人都正把資金投入電動車領域，希望從通膨削減法（IRA）的稅務優惠中受惠。微軟氣候基金主管米陶芙說，在投資Group14之前，該公司曾考慮電動車產業約30到70筆投資。

米陶芙說，Group14的原料能輕易替換，也能和石墨並行，因此能夠整合到現有的電池供應鏈，得以更快速成長。

投資 電動車 微軟

上一則

IHS更新正面碰撞測試 15休旅車僅「這兩輛」過關

延伸閱讀

華盛頓州平價健保擴及無證移民 拜登政府點頭

華盛頓州平價健保擴及無證移民 拜登政府點頭
歐洲電動車成本 低於油車

歐洲電動車成本 低於油車
韓電池產業 面臨人才荒

韓電池產業 面臨人才荒
鴻海強攻電池 台美中大串聯

鴻海強攻電池 台美中大串聯

熱門新聞

一名網友出門時發現一台特斯拉擋在門口，許多網友提供解決妙招。圖為示意圖。（歐新社）

特斯拉堵家門口如何解決？網教「哨兵模式」車主必現身

2022-12-08 00:30
美國二手車線上經銷商Carvana陷入困境，雪上加霜的是，債權人開始進逼、分析師也看衰該公司股價。（歐新社）

美二手車價格直落 從休旅車到豪車上月都下跌超過一成

2022-12-08 02:26
小改款美規Ford Escape。（取材自Ford）

IHS更新正面碰撞測試 15休旅車僅「這兩輛」過關

2022-12-14 03:17
歐洲如今幾乎每個國家電動車買車加養車的成本已低於汽柴油車。(路透)

轉折點終於到來？歐洲電動車成本 已低於汽柴油車

2022-12-11 23:46
Lexus在UX300e上裝載模擬手排變速箱做測試。（取材自Lexus）

真的有戲 Lexus開發電動車專用手排變速箱畫面釋出

2022-12-09 02:30
大改款BMW G87 M2 Coupe開始於墨西哥廠區進行投產。（取材自BMW）

純內燃機引擎M Car最後一舞 新BMW M2墨西哥廠正式量產

2022-12-11 03:10

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃