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真的有戲 Lexus開發電動車專用手排變速箱畫面釋出

記者趙駿宏／即時報導
Lexus在UX300e上裝載模擬手排變速箱做測試。（取材自Lexus）
Lexus在UX300e上裝載模擬手排變速箱做測試。（取材自Lexus）

前陣子豐田集團不斷有消息指出，他們未來會朝電動車也能配有富駕駛樂趣，並且有著傳統三踏板的手排變速機構為目標。當時許多人都認為，這只是一個長期願景，並不會這麼快實現。不過幸福就是來的這麼突然，近日Lexus測試電動車手排變速箱的影片曝光，也證實了豐田集團的確正在開發這樣的全新系統，並不是說說而已。

根據Lexus Electrified總工程師渡邊隆(Takashi Watanabe)聲稱，開發手排電動車的想法源自於Lexus工程師之間互相討論，提出喜歡傳統內燃機汽車的哪些部分，其中手排變速箱便是其中之一。

儘管電動馬達的平穩其強大的扭力曲線，使得手排變速箱變得十分多餘，但渡邊隆表示這個項目十分有趣，以至於他們為此持續了三年的開發，並表示這項技術並不是單純的展示用途而已，「電動車手排變速箱」一定會搭載在未來的某一輛電動車上。

電動車上的手排排檔桿也會有清脆的入檔聲。（取材自Lexus）
電動車上的手排排檔桿也會有清脆的入檔聲。（取材自Lexus）

從目前釋出的影片可以看到，Lexus在UX300e上裝載模擬手排變速箱，並且在換檔時排檔桿有明確的入檔聲、採放離合器的動作與模擬轉速的聲浪。除了手排排檔桿和離合器踏板外，這輛原型車上還裝配和電動車輸出曲線絲毫不相關的轉速表，由此可見Lexus也對電動馬達的輸出做了轉速模擬，因此駕駛每次換檔時都必須踩下離合器，否則車輛會熄火。同時，車上音響還會播放模擬聲浪，讓駕駛可以更直覺地換擋。

UX300e手排測試車上裝載模擬轉速表。（取材自Lexus）
UX300e手排測試車上裝載模擬轉速表。（取材自Lexus）

電動車上裝上手排變速系統的離合器踏板。（取材自Lexus）
電動車上裝上手排變速系統的離合器踏板。（取材自Lexus）

Lexus正在日本霜山建設其新的全球總部，設計師和工程師將在「客廳和測試跑道上」工作。Lexus表示，新電氣化技術的目標「不僅是提高能源效率和減少排放，還得提供更高水平的性能、動力和駕駛參與度。」

Lexus正在研發其他以駕駛為導向的技術。（取材自Lexus）
Lexus正在研發其他以駕駛為導向的技術。（取材自Lexus）

除了手排變速箱外，Lexus正在研發其他以駕駛員為導向的技術，包括 One Motion Grip 線控轉向系統和在新款RZ 450e中首次亮相的Direct4系統。線控轉向系統消除了方向盤和車輪之間的機械連接，提高了靈活性、穩定性和操控性，同時讓駕駛模式之間有更大的區別。至於Direct4系統，則是為四個車輪帶來先進的主動扭力矢量控制能力，根據行駛條件實現最佳操控性能。

Lexus未來的電動性能車款都有機會搭載手排變速箱。（取材自Lexus）
Lexus未來的電動性能車款都有機會搭載手排變速箱。（取材自Lexus）

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