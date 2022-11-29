力求符合補助規定 現代擬攜手LG、SK在喬州設電池工廠

Hyundai Motor Group現代汽車集團在美國喬治亞州布萊恩郡Savannah的全新電動車工廠 (HMGMA)。（取材自Hyundai、Kia）

南韓媒體報導，現代汽車 傳出考慮和LG新能源和SK集團，分別在美國合資興建電動車 電池工廠，以符合美國通膨削減法（IRA）的獎勵條件。

南韓當地新聞網站Dailian 28日引述匿名人士報導，現代汽車和LG新能源正考慮在喬治亞州 合資興建兩座電池廠，每座廠房的年產能約為35百萬度（GWh），足以提供約100萬輛電動車的電力。這兩座新廠可能會設在現代汽車的喬治亞州新電動車工廠附近，以助該公司符合美國的電動車補助規定。

另一家南韓媒體韓國經濟新聞25日也引述消息人士報導，現代汽車與SK集團旗下能源公司SK創新（SK Innovation）的電池子公司SK On，計畫在喬治亞州投資2.5兆韓元（18.7億美元）興建一座合資工廠，年產能約為20GWh，足以供應約30萬輛電動車電力。

根據美國的通膨削減法，明年起電動車電池所使用的關鍵原料，至少40%需來自美國或美國的自由貿易夥伴國，才有資格享有稅制優惠；該比率並將在2027年調升至80%。

現代汽車今年3月揭曉成為全球電動車大廠的策略藍圖，並表示為了在美國大規模生產，將在喬治亞州興建首座專門電動車工廠。隨著美國8月通過通膨削減法，現代已加速這座工廠的興建時程。