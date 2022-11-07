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電動車配備手排變速箱？Honda嗤之以鼻 Toyota躍躍欲試

記者趙駿宏／綜合報導
（取材自Honda）
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隨著愈來愈多電動車進入汽車市場，車廠們也不再滿足於只將電動車打造為點到點無聊交通工具，像是Lexus（Toyota集團）就表示未來會朝電動車也能配有富駕駛樂趣，並且有著傳統三踏板的手排變速機構為目標。不過同為日本車廠的Honda卻對此想法嗤之以鼻。

Honda本田技研工業執行長三部敏宏(Toshihiro Mibe) 與其電氣化負責人青山真司在接受媒體《Car and Driver》訪問時就透露，Honda並不會為接下來推出的電動車裝上任何模擬變速系統或是機械式的變速系統。

（取材自Honda）
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青山真司表示：「在技術上，如果用模擬的，我們能夠做到。但如果要從機械結構上來做，這並不容易。」而他個人的立場是認為模擬的手排變速箱就和現今的主種聲浪控制系統一樣，他並不喜歡這個方案。並表示Honda將尋求其他方式讓其電動車變得有趣。

（取材自Honda）
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兩位高管都強調，他們認為電池技術，以及電動馬達和直接驅動單元的封裝、編程和整體工程，是電動車在行駛感受的重要差異化因素。三部敏宏表示，Honda的電動車「前衛」並且在駕駛體驗方面與競爭對手不同，這一點很重要，但他也補充說到：「我不確定我們是否會換手排變速箱。」

與此同時，其競爭對手Toyota集團似乎正在大力投資其電動汽車的模擬手排變速箱概念。最近甚至將帶有虛擬齒輪和排檔桿的三踏板系統申請了專利。Lexus的負責人佐藤恒治(Koji Sato)補充說，他希望他公司的電動汽車配備某種形式的模擬手排變速箱。

（取材自Honda）
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不過雖然Honda對電動車配備手排變速箱不感興趣，但目前為止，除了NSX和TLX Type S外，他們所有的性能車款Civic Type R、Civic Si和Acura Integra都還是採用六速手排的系統，也證明了Honda在內燃機引擎上還是保有最原始的駕駛樂趣。

電動車 Honda 汽車

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