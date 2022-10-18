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Nissan Fairlady Z經過HKS巧手改造 似乎變得更有魅力

記者趙駿宏／即時報導
（取材自HKS）
（取材自HKS）

日本知名改裝大廠HKS，於10月10日在社群網站上公布了幾張全新Nissan Fairlady Z(RZ34)的照片。想當然爾，這台全黑色肅殺氣息的Z基本上就是換上了HKS自家為這輛新Z所開發的改裝品，並貼上品牌專屬彩貼，晉升成為HKS的Demo Car。

（取材自HKS）
（取材自HKS）

雖然HKS並沒有說明這輛Fairlady Z到底改裝哪些東西，但我們從外觀上可以明顯的看出來，HKS替它換上了古銅色的Advan Racing GT BEYOND鍛造鋁圈，並配上前255/40 R19、後275/35 R19的橫濱輪胎街胎王ADVAN Neova AD09。

（取材自HKS）
（取材自HKS）

在其他地方，我們可以看到Fairlady Z 配備了全新的HKS排氣系統，並有著鈦合金尾飾管，毫無疑問，這組排氣肯定會解放VR30DDTT雙渦輪增壓V6引擎的聲浪。HKS 再貼文中的Hastag標籤還表明，Fairlady Z換上了一組避震器，且降低了車身行駛高度，讓Fairlady Z的整體戰力提升不少。

隨著全新Fairlady Z在美國和日本逐漸交車，想要玩日系後驅跑車的車迷，可以正式考慮除了Toyota GR系列外另一個新選擇了。

（取材自HKS）
（取材自HKS）

日本 社群網站 Nissan

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