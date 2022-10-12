E-Class和CLS在碰撞後電池恐鬆動 賓士在美召回近2萬輛

因電池支架問題，美國Mercedes-Benz召回了部分E-Class和CLS車型。（圖：Mercedes-Benz提供）

德國 豪華車廠Mercedes-Benz賓士汽車 的E-Class和CLS兩種車型，在最近的調查中指出，車載電池在碰撞後容易鬆脫，因此美國Mercedes-Benz發布了召回活動，共有近2萬輛車需要被召回。

因電池支架問題，美國Mercedes-Benz召回了部分E-Class和CLS車型。（圖：Mercedes-Benz提供）

經原廠調查，E-Class和CLS在車輛經過碰撞後，12V的電池會從後車廂備胎槽中移動，如果發生這種情況，電池的接頭可能會脫落，這意味著 eCall(碰撞後自動求救裝置)、電動座椅調整、危險警示燈和自動車門解鎖等重要的功能在發生碰撞後可能沒有電無法運作。

因電池支架問題，美國Mercedes-Benz召回了部分E-Class和CLS車型。（圖：Mercedes-Benz提供）

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 發布的一份缺陷報告顯示，開發過程中的設計偏差，可能造成12V電池支架在發生碰撞時可能無法承受衝擊負載。

因電池支架問題，美國Mercedes-Benz召回了部分E-Class和CLS車型。（圖：Mercedes-Benz提供）

涉及召回的共有9741輛2019-2022年的CLS 450 Coupe、2096輛2019-2021年的AMG CLS 53 Coupe、3428輛2021-2022年的E 450以及4433輛2019-2022年的Mercedes-AMG E 53。所有受影響的車型均在2018年1月8日至2022年8月23日期間生產。

因電池支架問題，美國Mercedes-Benz召回了部分E-Class和CLS車型。（圖：Mercedes-Benz提供）

Mercedes-Benz早於2021年初就開始調查此問題，當時內部標準碰撞測試發現 12V電池會移動。雖然無法在後續碰撞測試中呈現相同的結果，但原廠還是開發了改良的電池支架以提供電池額外的保護，並於2022年9月23日決定進行召回，並免費替車主更換電池支架。