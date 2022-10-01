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日本普利司通輪胎扛太空重任 加入月球地形車開發團隊

記者張振群／即時報導
日本普利司通提供月球地形車輪胎，締造人類創新移動的里程碑。（圖：日本普利司通提供）
日本普利司通提供月球地形車輪胎，締造人類創新移動的里程碑。（圖：日本普利司通提供）

日本普利司通輪胎（Bridgestone）作為全球輪胎與橡膠製造商的領導品牌，持續挑戰創新，憑藉對探索的熱愛與累積近一世紀的產品實力，2022年9月18日，日本普利司通也宣布與美國阿拉巴馬州亨茨維爾Teledyne Brown工程公司團隊簽屬合作協議，共同為NASA（美國太空總署）設計可載人的月球地形車（Lunar Terrain Vehicle，簡稱LTV），提供月球地形車輪胎，締造人類創新移動的里程碑。

美國太空總署為探索太空未知領域，因此需要一種可承載太空人且具自動駕駛的車輛來探索月球上未知的區域，因月球地形車需要長期在極端的溫度和惡劣的環境下工作，因此Teledyne公司建立了一個強大的團隊來完成這項任務，其中包括日產北美公司、Sierra Space、Textron等眾多行業翹楚，以及全球輪胎和橡膠行業的領導者-日本普利司通公司。

在太空極端地形和氣候下，日本普利司通提供月球地形車輪胎的卓越功能和安全。（圖：日...
在太空極端地形和氣候下，日本普利司通提供月球地形車輪胎的卓越功能和安全。（圖：日本普利司通提供）

為了確保在艱困的操作條件下（巖石和沙地沙漠，暴露在極端溫度和宇宙射線輻射下）LTV能夠兼顧輪胎的功能和安全，日本普利司通致力於開發金屬無氣輪胎。更貢獻應用從世界各地的道路經驗中獲得的"道路掌握接觸"技術，本次的國際合作，除了表明對太空探索使命的堅定決心，也展示了日本普利司通最大的核心實力。

日本普利司通公司在輪胎開發方面擁有豐富的知識和經驗，自1931年成立以來，90多年間為能動性的發展打下堅實的根，成為前往月球之路中強大的後盾。Teledyne工程系統部門總裁Scott Hall即表示：「日本普利司通在業界享有極大的聲譽，且經驗豐富，特別是在實力上的鞏固和產品品質上的保證，能夠加入我們的團隊是非常大的助益。」

日本普利司通致力開發金屬無氣輪胎，貢獻最大的核心實力。 （圖：日本普利司通提供）
日本普利司通致力開發金屬無氣輪胎，貢獻最大的核心實力。 （圖：日本普利司通提供）

日本普利司通下一代技術開發執行董事長Makoto Ishiyama也表示：「這個計畫對於人類來說是一個全新的挑戰，我們也非常榮幸能夠加入Teledyne團隊，幫助我們實現日本普利司通的E8承諾—致力於不停地移動和創新，使人類與社會不斷前進。」，除此之外， Makoto Ishiyama也表示，透過與新夥伴的共同努力，日本普利司通集團將致力於能動性上的創新，實現全人類的夢想。

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