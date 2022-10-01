日本普利司通輪胎扛太空重任 加入月球地形車開發團隊

日本普利司通提供月球地形車輪胎，締造人類創新移動的里程碑。（圖：日本普利司通提供）

日本 普利司通輪胎（Bridgestone）作為全球輪胎與橡膠製造商的領導品牌，持續挑戰創新，憑藉對探索的熱愛與累積近一世紀的產品實力，2022年9月18日，日本普利司通也宣布與美國阿拉巴馬州 亨茨維爾Teledyne Brown工程公司團隊簽屬合作協議，共同為NASA（美國太空總署）設計可載人的月球地形車（Lunar Terrain Vehicle，簡稱LTV），提供月球地形車輪胎，締造人類創新移動的里程碑。

美國太空總署為探索太空未知領域，因此需要一種可承載太空人 且具自動駕駛的車輛來探索月球上未知的區域，因月球地形車需要長期在極端的溫度和惡劣的環境下工作，因此Teledyne公司建立了一個強大的團隊來完成這項任務，其中包括日產北美公司、Sierra Space、Textron等眾多行業翹楚，以及全球輪胎和橡膠行業的領導者-日本普利司通公司。

在太空極端地形和氣候下，日本普利司通提供月球地形車輪胎的卓越功能和安全。（圖：日本普利司通提供）

為了確保在艱困的操作條件下（巖石和沙地沙漠，暴露在極端溫度和宇宙射線輻射下）LTV能夠兼顧輪胎的功能和安全，日本普利司通致力於開發金屬無氣輪胎。更貢獻應用從世界各地的道路經驗中獲得的"道路掌握接觸"技術，本次的國際合作，除了表明對太空探索使命的堅定決心，也展示了日本普利司通最大的核心實力。

日本普利司通公司在輪胎開發方面擁有豐富的知識和經驗，自1931年成立以來，90多年間為能動性的發展打下堅實的根，成為前往月球之路中強大的後盾。Teledyne工程系統部門總裁Scott Hall即表示：「日本普利司通在業界享有極大的聲譽，且經驗豐富，特別是在實力上的鞏固和產品品質上的保證，能夠加入我們的團隊是非常大的助益。」

日本普利司通致力開發金屬無氣輪胎，貢獻最大的核心實力。 （圖：日本普利司通提供）

日本普利司通下一代技術開發執行董事長Makoto Ishiyama也表示：「這個計畫對於人類來說是一個全新的挑戰，我們也非常榮幸能夠加入Teledyne團隊，幫助我們實現日本普利司通的E8承諾—致力於不停地移動和創新，使人類與社會不斷前進。」，除此之外， Makoto Ishiyama也表示，透過與新夥伴的共同努力，日本普利司通集團將致力於能動性上的創新，實現全人類的夢想。