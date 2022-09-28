豪華又好坐 VOLVO座椅設計獲美國脊骨神經醫學會獨家認可

在「安全」始終是品牌首要核心要務的前提下，VOLVO 毫不妥協豪華與舒適度，在感受車室內斯堪地那維亞美學的質感與舒適時，也宣布未來將以兼具高質感與永續考量的創新材料替代，為友善環境盡一份力量。（圖：國際富豪汽車提供）

1965年登場的 Volvo Amazon，讓VOLVO成為最早將人體脊椎研究納入座椅設計的汽車 製造商之一。VOLVO設計座椅採用了「三層概念」來打造，其中包含基礎舒適性、巡航舒適性與動態舒適性。在此一設計概念下無論面對何種道路類型與駕駛型態，都能確保駕駛和乘客在旅途中，始終保持最自然放鬆的姿態並得到充足的支撐性。

數十年來，VOLVO與各醫界專家緊密合作，致力於打造兼具舒適性與支撐性的汽車座椅。而今，在經過美國脊骨神經醫學 會各專家們一系列審查、分析、測試與評估後，VOLVO汽車座椅的高品質標準獲得該協會脊椎醫學博士們一致推崇，其符合人體工學設計的座椅於今年五月獲得美國脊骨神經醫學協會獨家認可，VOLVO成為首家獲得該協會認可的汽車製造商。

VOLVO 汽車符合人體工學設計的座椅於今年五月獲得美國脊骨神經醫學會獨家認可，VOLVO成為首家獲得該協會認可的汽車製造商。（圖：國際富豪汽車提供）

VOLVO汽車美國分公司產品與科技消費者負責人 Jim Nichols 表示：「VOLVO設計的座椅確保駕駛和乘客在旅途中永遠不必犧牲舒適性、設計感或安全性，感謝美國脊骨神經醫學會的肯定，這是展現我們領先業界的證明。」VOLVO相信舒適的坐姿能大幅減緩駕駛的疲勞，除舒適度外，每張座椅設計皆融合多項安全技術考量：像是頸椎撞擊防護系統 (WHIPS) 、側撞防護氣囊 (SIPS) 和衝出路面安全防護及輔助系統 (Run Off-Road Mitigation)，旨在降低意外撞擊發生時受傷的風險。

經過近百年的行駛安全研究，VOLVO認為在意外發生時，使駕駛保持在座位位置至關重要，這也是VOLVO於 1959年發明3點式安全帶的原因，即便擁有專利，品牌仍基於安全理由廣泛將此發明讓各汽車製造商使用，直至今日，它仍然是汽車業界最重要的安全功能之一，拯救了超過百萬人的生命。

VOLVO 設計座椅採用「三層概念」打造，其中包含基礎舒適性、巡航舒適性與動態舒適性。 （圖：國際富豪汽車提供）

在「安全」始終是品牌首要核心要務的前提下，VOLVO毫不妥協豪華與舒適度，其座椅設計讓車主於每一趟行駛都能感受車室內斯堪地那維亞美學的質感與舒適，駕駛與乘客能透過通風與加熱功能，一年四季都享受車室內舒適，亦能搭配按摩功能好好放鬆。品牌更宣布未來純電動車 全車將不使用皮革，將以兼具高質感與永續考量的創新材料替代，攜手車主在享受行駛舒適的同時，共同為友善環境盡一份力量。