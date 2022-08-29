不只有藍寶石還有「黑珍珠」Lucid Air推全車黑化套件

（取材自Lucid Motors）

標準版Lucid Air為鉑金外觀Platinum Look，爾後再推出「Stealth Look」的全黑Lucid Air。 （取材自Lucid Motors）

不少車商在自家新車推出一陣子後，總會為其再推出相關套件組合，又或者是類似Night Shadow外觀採全黑色的配置，而這股全黑炫風也吹進了美國新創電動車 廠Lucid Motors，在「Sapphire」藍寶石性能車系尚未亮相前，原廠已先為Lucid Air推出了名為「Stealth Look」的黑化套件。

（取材自Lucid Motors）

Lucid Motors表示，這組套件將車身共35個不同部件塗裝改為亮黑色或緞面石磨飾面，除了大鈑件的車前蓋、車頂、車門、後廂蓋等，包括前保下巴、C柱上的「Lucid Air」標誌、後視鏡外蓋、車頂上緣、頭/尾燈、下車道等處，也全部都改為黑色元素呈現，讓整輛車在視覺上更具運動激進感。

此外，Stealth Look還提供了兩組分別為20吋與21吋專屬Aero黑色鋁圈可做搭配。品牌行銷高級總監Derek Jenkins對此表示，Lucid Air其實在最初設計時就已經計畫會有兩種截然不同性格的樣貌，首先是普遍常見、最早發行的標準版鉑金外觀Platinum Look，強調了Lucid Air的奢華感；在Stealth Look黑化套件誕生後，則是讓Lucid Air呈現另一股暗黑之感，與目前其他販售中的塗裝有著南轅北轍的格調。

標準版Lucid Air為鉑金外觀Platinum Look，爾後再推出「Stealth Look」的全黑Lucid Air。 （取材自Lucid Motors）

目前Lucid Motors規畫Lucid Air Touring、Grand Touring與Grand Touring Performance等三種車型能夠額外選購Stealth Look套件，價格為6,000美元，且即刻起就能選購，而配備Stealth Look黑化套件的Lucid Air則預計將在2023年第一季開始交車。

（取材自Lucid Motors）

此外，Lucid Motors在上周所帶來的全新Lucid Air Sapphire，採用前一、後二的三馬達配置，據原廠表示其最大馬力超過1200hp的實力，是輛動力極為強悍的純電動車，而未來Sapphire系列也將作為品牌的高端性能車系，日後所有的Lucid車系都將提供相關的Sapphire「藍寶石」車型。

Lucid Air Stealth Look。（取材自Lucid Motors）