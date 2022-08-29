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不只有藍寶石還有「黑珍珠」Lucid Air推全車黑化套件

記者黃俐嘉／即時報導
（取材自Lucid Motors）
（取材自Lucid Motors）

標準版Lucid Air為鉑金外觀Platinum Look，爾後再推出「Ste...
標準版Lucid Air為鉑金外觀Platinum Look，爾後再推出「Stealth Look」的全黑Lucid Air。 （取材自Lucid Motors）

不少車商在自家新車推出一陣子後，總會為其再推出相關套件組合，又或者是類似Night Shadow外觀採全黑色的配置，而這股全黑炫風也吹進了美國新創電動車廠Lucid Motors，在「Sapphire」藍寶石性能車系尚未亮相前，原廠已先為Lucid Air推出了名為「Stealth Look」的黑化套件。

（取材自Lucid Motors）
（取材自Lucid Motors）

Lucid Motors表示，這組套件將車身共35個不同部件塗裝改為亮黑色或緞面石磨飾面，除了大鈑件的車前蓋、車頂、車門、後廂蓋等，包括前保下巴、C柱上的「Lucid Air」標誌、後視鏡外蓋、車頂上緣、頭/尾燈、下車道等處，也全部都改為黑色元素呈現，讓整輛車在視覺上更具運動激進感。

此外，Stealth Look還提供了兩組分別為20吋與21吋專屬Aero黑色鋁圈可做搭配。品牌行銷高級總監Derek Jenkins對此表示，Lucid Air其實在最初設計時就已經計畫會有兩種截然不同性格的樣貌，首先是普遍常見、最早發行的標準版鉑金外觀Platinum Look，強調了Lucid Air的奢華感；在Stealth Look黑化套件誕生後，則是讓Lucid Air呈現另一股暗黑之感，與目前其他販售中的塗裝有著南轅北轍的格調。

標準版Lucid Air為鉑金外觀Platinum Look，爾後再推出「Ste...
標準版Lucid Air為鉑金外觀Platinum Look，爾後再推出「Stealth Look」的全黑Lucid Air。 （取材自Lucid Motors）

目前Lucid Motors規畫Lucid Air Touring、Grand Touring與Grand Touring Performance等三種車型能夠額外選購Stealth Look套件，價格為6,000美元，且即刻起就能選購，而配備Stealth Look黑化套件的Lucid Air則預計將在2023年第一季開始交車。

（取材自Lucid Motors）
（取材自Lucid Motors）

此外，Lucid Motors在上周所帶來的全新Lucid Air Sapphire，採用前一、後二的三馬達配置，據原廠表示其最大馬力超過1200hp的實力，是輛動力極為強悍的純電動車，而未來Sapphire系列也將作為品牌的高端性能車系，日後所有的Lucid車系都將提供相關的Sapphire「藍寶石」車型。

Lucid Air Stealth Look。（取材自Lucid Motors）
Lucid Air Stealth Look。（取材自Lucid Motors）

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）
Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

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