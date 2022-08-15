Lexus紡錘型水箱護罩問世10周年 純電世代也不會缺席

LF-Gh概念車揭露了紡錘式水箱護罩的設計。（圖：Lexus提供）

不管你愛或不愛，這幾年Lexus新車的主要視覺印象就是碩大的紡錘型水箱護罩，可能是網格、可能是橫柵也可能是菱格，不變的就是紡錘造型，事實上，這個家族化設計已經存在10年了，首次出現是在2011年的LF-Gh概念車 。

次年，Lexus推出了第四代GS，正式首度搭載紡錘形水箱護罩的量產車款，從那時起，Lexus繼續以各種形式調整每輛車的主軸，具有不同的網格圖案、尺寸和飾面。

第四代GS首度採用的Sprindle Grille紡錘型水箱護罩。（圖：Lexus提供）

「透過這個設計，您應該能夠立即識別出這是Lexus的車款，即時視覺識別是我們採用紡錘形水箱護罩的原因。乍一看，它可能看起來很有侵略性，這是故意的，但它也傳達了它的大膽與精緻和優雅。」在紡錘型水箱護罩首次亮相時，當時的Lexus負責人Kiyotake Ise說。

LEXUS NX。 （記者陳威任／攝影）

Lexus隨後將紡錘型水箱護罩用於各種設計項目。其中就在盧貝松的電影「星際特工瓦雷諾」 (Valerian) 中做為未來太空 船LEXUS SKYJET的設計。它還被用作布魯塞爾航空（Brussels Airlines）貴賓室The Loft的概念設計之中。

Lexus SkyJet。（圖：Lexus提供）

比利時的布魯塞爾航空與Lexus共同打造機場貴賓室，可以看到紡錘形元素。（圖：Lexus提供）

事實上走過十年時間，紡錘型水箱護罩也逐漸在保留基礎之下慢慢轉變，從原本的spindle grille改成spindle body。例如從全新世代RX的設計之中，就可以看到與過往不同的設計，不同於全新世代NX全部採用格柵水箱罩，RX上方則保留菱格壓紋，呈現與現行電動車 僅保留立體造型的設計手法。

新世代Lexus RX在水箱護罩設計上有了變化。（圖：Lexus提供）

這樣的設計想法在Lexus的RZ 450e也可以看到，這款新世代的BEV，在沒有引擎的情況下，已經不需要進氣散熱，但設計師依然將這樣的形狀融入在車頭整體設計之中，或許接下來還能在更多電動車之中，發現更多特殊的紡錘型識別出現在新世代車款之中。