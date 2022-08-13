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賓士EQS又召回了 這次問題竟然是拖車作業的安全隱憂

記者張振群／即時報導
Mercedes-EQ子品牌旗艦房車的EQS，問世以來在各國已經有多次召回紀錄。（取材自中國梅賽德斯-奔馳網頁）
Mercedes-EQ子品牌旗艦房車的EQS，問世以來在各國已經有多次召回紀錄。（取材自中國梅賽德斯-奔馳網頁）

德國豪華品牌賓士（Mercedes-Benz）旗下電動車品牌Mercedes-EQ大型豪華房車EQS，自去年第四季問世後就問題不斷，並在美國、中國等市場有多次召回檢修紀錄。日前中國梅賽德斯-奔馳汽車銷售有限公司，根據國家市場監督管理總局的要求，必須再度召回EQS電動車進行檢修。

這次在中國市場召回檢修的賓士EQS並非動力、電池、軟體或MBUX（Mercedes-Benz User Experience）等問題，而是前、後保桿內拖車固定孔的螺紋不符合規定（深度不足），使其固定環在牽引車輛時有可能會脫落導致滑動危險。這容易發生在新車運送或者車輛故障託運的作業當下，因此需要召回改進。

日前中國梅賽德斯-奔馳汽車銷售有限公司，根據國家市場監督管理總局的要求，必須再度...
日前中國梅賽德斯-奔馳汽車銷售有限公司，根據國家市場監督管理總局的要求，必須再度召回EQS電動車進行檢修。（取材自中國梅賽德斯-奔馳網頁）

影響的賓士EQS在中國共有660台，生產日期則是從2021年9月3日至2021年11月25日期間，並預計在2022年9月1日起通知車主回廠檢修。原廠將免費進行檢查拖車固定孔的螺紋是否合乎標準，如果不合格就會進行整修，倘若無法修復將會直接更換固定孔總成零件，以減除未來可能發生的安全隱憂。

賓士EQS這次在中國召回的原因，為前、後保桿內拖車固定孔的螺紋不符合規定（深度不...
賓士EQS這次在中國召回的原因，為前、後保桿內拖車固定孔的螺紋不符合規定（深度不足），使其固定環在牽引車輛時有可能會脫落導致滑動危險。（取材自國家市場監督管理總局網頁）

事實上這問題早就在美國市場發生，且根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的紀錄，於今年7月就發布召回訊息（NHTSA召回編號：22V467000），來要求Mercedes-Benz USA, LLC美國分公司檢查改善，受影響車輛更是多達2526台，包含Mercedes-EQ EQS 450、EQS 580以及AMG EQS53等各式車型。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）紀錄，在今年7月就已經發布召回訊息，...
根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）紀錄，在今年7月就已經發布召回訊息，來要求Mercedes-Benz USA, LLC召回檢查並改善這問題。（取材自NHTSA）

電動車 汽車 德國

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