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車子很久不換機油 會發生什麼事？YouTuber實驗給你看

記者趙駿宏／即時報導
一位名為AMD的Toyota車系維修大師，他所經營的YouTube頻道「The Car Care Nut」最近就上傳一段影片，試圖向大家證明如果你的Toyota隔很久才換一次機油的話，長時間下來引擎會發生什麼事情。（取材自The Car Care Nut影片）
一位名為AMD的Toyota車系維修大師，他所經營的YouTube頻道「The Car Care Nut」最近就上傳一段影片，試圖向大家證明如果你的Toyota隔很久才換一次機油的話，長時間下來引擎會發生什麼事情。（取材自The Car Care Nut影片）

Toyota在全球建立起優良的品形象，不外乎就是靠著他們產品的妥善率、可靠度以及耐用性著稱。但這不代表Toyota的車輛可以不用定期保養或是間隔很久再做保養。

一位名為AMD的Toyota車系維修大師，他所經營的YouTube頻道「The Car Care Nut」最近就上傳一段影片，試圖向大家證明如果你的Toyota隔很久才換一次機油的話，長時間下來引擎會發生什麼事情。

影片當中的案例是一輛2015年的美規Toyota Camry，來到AMD這裡時已經行駛了180,000英里(289,682公里)，這輛車的車主在使用車輛時十分小心，並對當地Toyota經銷商的說法，機油只需要每10,000英里(16,093公里)更換一次，抱持著懷疑的態度，但負責保養的經銷商堅持這項原廠建議「最高需保養里程」的換油做法，車主也就妥協了。

但在里程數累積至約莫120,000英里（193,121公里）時，他的Camry開始吃機油了，起初它只吃一點點，大約每1,000英里（1,609 公里）吃掉一夸脫(946毫升)。然而，當里程數超過150,000英里（241,401 公里）大關時，它開始每1,000英里吃掉二至三夸脫，也就是1,892至2,839毫升不等。

最終，車主受不了，將車開到了AMD的廠房，把Camry的引擎吊了出來。在影片中，AMD明確地指出了導致引擎吃機油的原因，兩個氣缸壁上的磨損痕跡顯示機油可能從活塞環滲入燃燒室的位置。他將氣缸壁的磨損歸咎於活塞上的機油控制環被卡住，並由此判斷是因為換機油頻率過低所造成。

來源：The Car Care Nut

在造成氣缸壁如此磨損後，最糟的情況需要換掉整個缸體才行。為防止這種情況發生，AMD還是建議車主每5,000英里（約 8,000 公里）或每六個月更換一次機油，才能保持引擎的健康，以及更長時間的使用。

關於換機油這一點 TOYOTA台灣原廠回覆：「機油建議更換周期因每個國家駕駛環境不同，而略有差異；在台灣，為了確保愛車維持最佳的行駛狀態及顧客的行車安全，建議每半年/1萬公里回廠定期保養(含更換機油)。若久未保養(如:頻繁超過每半年/1萬公里未更換機油)，長期累積下確實有可能發生影片中的情況。」

Toyota YouTube

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